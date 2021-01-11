الأحمد: المصالحة الخليجية تمهد لمشاريع مشتركة

مال وأعمال

أشاد الرئيس التنفيذي في شركة تاليا د. سليمان الأحمد، بالدور الكبير الذي بذلته الكويت متمثلة بسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، وبصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر الصباح، في لمّ شمل دول مجلس التعاون الخليجي مجدداً، والذي تم الإعلان عنه خلال القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في المملكة العربية السعودية تحت شعار «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح».

وقال الأحمد إن الجميع يعرف الدور الكبير الذي لعبته الكويت في التواصل مع مختلف الأطراف للوصول إلى حل يرضي الجميع، مبيناً أن المصالحة الأخيرة من شأنها أن تعود بالنفع على جميع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما سيظهر من خلال المشاريع التنموية المشتركة التي سيتم الإعلان عنها مستقبلاً، واعتماد العملة الرقمية الموحدة، فضلاً عن المشاريع الصحية والتعليمية وغيرها من المجالات.

وذكر الأحمد أن الكويت وبفضل الجولات والمحادثات المكوكية التي قامت بها على جميع المستويات، ساهمت في الوصول إلى نتيجة إيجابية في قمة العلا.

وأكد سعادته بالدور الكبير الذي تلعبه الكويت في مد يد العون لجميع الدول لحل الأزمات والمشاكل التي تتعرض لها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من قيم الخير والعطاء والإنسانية التي جبل عليها الشعب الكويتي منذ تأسيس الدولة، ومعرباً عن تفاؤله بمستقبل المنطقة وتعزيز التعاون المشترك بين دولها لتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعد كافة.

