مصر: استئناف «سيتي جيت» القطري

مال وأعمال

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على استئناف العمل داخل مشروع سيتي جيت المملوك لشركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري إحدى شركات الديار القطرية، بعد توقف وجمود لمدة تقارب 4 سنوات. وقالت مصادر إن الشركة حصلت على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية للعمل بمشروع سيتي جيت المتوقف منذ عام 2016 لوجود نزاع بين الشركة والهيئة. وكانت شركة بوابة الشرق المالك والمطور لمشروع سيتي جيت، خاطبت المجتمعات العمرانية للحصول على الترخيص اللازمة لاستئناف العمل بالمشروع، وهو ما تمت الموافقة عليه من جانب الهيئة، تبعا لتصريحات المصادر.

