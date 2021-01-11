«الاقتصادية»: «كورونا» بريء من مشاكلنا.. الحكومة بلا قرار

مال وأعمال

وجهت الجمعية الاقتصادية الكويتية رسالة «الى صناع القرار»، اشارت فيها الى انه «ليس من حق هذا الجيل التصرف بأموال الأجيال القادمة بهذه اللامسؤولية!».

وقالت الجمعية في رسالتها: «نخاطبكم في هذه الرسالة ونحن مدركون بأننا نخاطب من بيده الحل والعقد، ولا نخفي عليكم حالة الاحباط العام والقلق من التجاهل واللامبالاة واهمال الشأن العام الاقتصادي من الحكومات المتعاقبة. آثرنا في الجمعية الاقتصادية الكويتية على مر الظروف المتعاقبة الى توجيه نداءات للرفق بهذا الوطن، حيث اصبح واضحاً بأن استدامة الأوضاع المالية في الكويت ستكون بتأمين مصادر دخل دائمة تتسم بالاستقرار، وتجنبها مخاطر التقلب الاقتصادي السريع مع تقلب اسعار النفط.

من المؤكد بأن الحديث عن الاصلاح الاقتصادي بات ان يكون اشبه بالأسطوانة المشروخة، فالمصدات المالية التي كونتها الكويت على شكل احتياطيات في اوقات ارتفاع اسعار النفط كان مأمولاً منها ان تكون طبقة حماية قوية لميزانية الدولة، غير ان توقف النشاط الاقتصادي من ازمة كورونا وانخفاض اسعار النفط قلل تلك الآمال. ان اتساع العجز المالي اليوم يهدد الاحتياطيات المالية اذا لم تُتخذ خطوات جادة للاصلاح، ولا يخفى على احد اليوم ان المشكلة الحقيقية ليست بمبدأ الاصلاح بل بتأخره مع مرور الوقت وتفاقم المشكلة!

ان اسوأ ما يمكن ان يحدث هو ان يدفع الناس ثمن التباطؤ بالاصلاح الاقتصادي ولا يستفيدون بعوائده وهذا بالضبط ما نحن فيه الآن.

نشعر بالقلق الكبير تجاه الحالة المالية للدولة وديمومة المؤسسات، فالمسار الوحيد المتاح هو الاعتراف بعدم جدوى الاستمرار فى السياسات الاقتصادية الراهنة المعرقلة للتنمية. تنتظر الكويت اليوم تحديات كبيرة ترمي بظلالها على وضع الكويت الاقتصادي القاتم، بدأت بالأزمة الصحية العالمية وتراجع غير مسبوق في اسعار النفط وسط سجال عقيم لدى السلطتين حول وجود العجز من عدمه ومساعي تبديد الثروة عبر قرارات واقتراحات آلت الى تدهور المالية العامة وخفض التصنيف السيادي للكويت.

هناك حالة من اللامبالاة تسيطر على المشهد الاقتصادي وتدخله في دهاليز السياسة الى حالة من الركود غير المسبوق. لذلك ليس غريبا ان يصب الرأي العام غضبه على الحكومة ونواب المجلس من جراء التأخر وعدم الاكتراث في تطبيق تغييرات هيكلية اقتصادية، وكذلك من التصريحات التي تستخف بعقول الناس ومشاعرهم.

ان النظرة السلبية لوكالات التصنيف الائتمانية في المقام الأول تعكس وجهة نظر مهمة بشأن المخاطر الناشئة عن الضغوط المالية على استثمارات الدولة، بما في ذلك النفاذ المحتمل لصندوق الاحتياطي العام (المصدر الرئيسي لتمويل الدولة) في حين ان ترتيبات التمويل البديلة لم يتم وضعها بعد. انخفاض اسعار النفط وسط تخفيضات انتاج النفط تنفيذاً لاتفاقية اوبك+، وعدم وجود قانون دين عام، وأزمة مالية وصحية عاصفة، كل تلك الأسباب ستؤدي الى اتساع عجز الموازنة العامة في الكويت من 10% (المتوقعة لميزانية هذه السنة) الى ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الاجمالي!

وفي الوقت نفسه، لا يزال المصدر الرئيسي والوحيد للدولة لتمويل عجز الموازنة في ظل عدم وجود قانون دين عام هو صندوق «الاحتياطي العام» الذي سيكون كفيلاً لتغطية هذا العجز بمفرده، وهذا ما سيدفع الدولة باتجاه تسييل اُصول صندوق الأجيال القادمة واضاعة فرص الاستثمار بتلك المبالغ فقط لسد عجز سنة واحدة. فاستمرار تعويم الموضوع وسياسة «النفس الطويل» قد تفيد سياسياً لكنها قاتلة اقتصاديا! وما حصل مؤخراً من مؤسسات التصنيف Moody’s وقبلها Standards & Poor’s في اواخر شهر مارس الماضي هو خير دليل على اننا امام حكومات غير مكترثة ومجالس غير مسؤوله.

مع دخول الكويت لسادس سنة عجز مالي متزايد، تعلل فيه وزارة المالية العجز للسنة المالية 2019-2020 بأزمة «كورونا» الصحية والانخفاض الحاد في اسعار النفط الناجم عنها، علماً بأن السنة المالية 2019-2020 تنتهي في 31 مارس اي لم يطلها سوى شهر واحد من الأزمة الصحية، فالحسابات الختامية المعلنة بالكاد تأثرت بأوضاع ازمة كورونا الراهنة فلا مجال لوضع كورونا شمّاعة لمشاكلنا المالية المتجذرة وهي بريئة من حكومة بلا قرار، بالمقابل لا نرى اي جهد للاصلاح المالي مما تم ذكره في محاولات حكومية خجولة لوقف الهدر المالي واعادة هيكلة الاقتصاد بالبلد.

وعلى الرغم من التبريرات غير الواقعية الا انه لم يأت اعلان الوزارة عن الحساب الختامي الأخير بأي معلومات جديدة ومفاجئة فالأجور والدعوم مازالت تأكل اكثر من 70% من الانفاق، وما يبقى من ايرادات لا يتناسب مع تطلعات دولة غنية ومستوى ثقافي شعبي عال.

ان استمرار القطاع العام عالي التكلفة وضعيف الانتاجية في الهيمنة على اكثر من ثلثي الناتج المحلي الاجمالي، يجعل الأداء الاقتصادي التاريخي للدولة غير موفق. المحزن ان درجة اعتماد الاقتصاد على النفط اليوم قد تزايدت، ودرجة ارتهان مستقبل الكويتيين به قد تضاعفت. فمع استمرار انكماش الاقتصاد الكويتي فان النفط لازال يشكل 55% تقريباً من الناتج المحلي الاجمالي وأقل بقليل من 90% من الايرادات العامة بعدما كانت حوالي 94%، وهذا الانخفاض هو فقط انعكاس لتراجع نشاط القطاع غير النفطي وليس تحسن الوضع المالي.

ولا يمثل الاعتماد النفطي المشكلة الوحيدة التي تعاني منها الكويت اذ لا يزال القطاع الخاص غير قادر على المنافسة بالمعايير العالمية والاقليمية، متكلاً بصورة اساسية على العقود الحكومية والمناقصات لكي ينمو ويكبر. هذا في ظل تراجع نسبة العمالة الوطنية منذ الثمانينيات الى اليوم، فالقطاع العام يسهم بنحو 70% تقريباً من حجم الناتج المحلي الاجمالي وهو ما ليس له مثيل اذا ما قارناه في دول العالم المتقدم «اقتصاديا» وبالأخص بعد ثبوت عدم القدرة على قيام الحكومات بعملية الانتاج السلعي والخدمي، ولا يوجد ذلك اليوم الا في التجربة الاقتصادية لكوريا الشمالية. فهذا يدعونا لضرورة تغيير الفكر الاقتصادي في البلاد والتفكير بمزيد من المساندة للقطاع الخاص.

ان الحاجة الملحة لتبني ودعم المشاريع الصغيرة هي ذات الحاجة الملحة لبناء اقتصاد وطني جديد متنوع ومستدام في حقبة ما بعد النفط فهي بحاجة لأن يفتح لها المجال والافق في الصناعة والزراعة والنقل وصولاً الى التصدير بحيث تصبح مجدية وجاذبة لآلاف الخرجين في التوجه الى الأعمال الحرة وخلق رأس مال منتج بدلاً عن الراتب الحكومي، الأمر الذي يقابله تخلي الدولة عن هيمنتها على الأراضي والرخص والبيروقراطية القاتلة للطموح والاحلام. لن يتغير الواقع المؤلم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما لم يتغير النهج الاقتصادي المتبع في الدولة ولن تخرج المشاريع من القطاع الاستهلاكي الى القيمة المضافة ما لم يتم توفير البيئة المناسبة لذلك فالتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة ليست حكراً عليه بل هي تحديات القطاع الخاص بأكمله.

كل ما تم سرده دلاله على التخبط والعشوائية وعدم الجدية في مواجهة التحدي الاقتصادي. ومما يدل ايضاً على ان الحكومات المتعاقبة لا تملك مشروعا للنهوض بالدولة، ان:

- الرواتب والدعوم تستهلك اكثر من 125 % من الايرادات النفطية المقدرة بالميزانية.

- الرواتب والدعوم يشكلان قرابة 110 % من اجمالي الايرادات العامة، وهذا ان دل فيدل على ان وعود الحكومة سياسية ليس لها رصيد واقعي.

- استحالة استمرار نفس النهج في ظل توقعات بدخول اكثر من 325 الف خريج كويتي الى سوق العمل في الأعوام الـ20 سنة القادمة. المخيف في الأمر انه اذا لم يكن هناك قرارات حازمة فمن المؤكد اننا سنواجه ازمة بطالة كبيرة.

المؤسف اننا اصبحنا محصنين ولا نكترث لتشاؤمية التقارير الاقتصادية المتداولة من قبل الاقتصاديين والمتخصصين، وهي غالباً تحذيرات مبنية على دراسات وتحليلات، تحاول منع وقوع الأخطار في بلد يركن اقتصاده الى مصدر دخل يكاد يكون وحيداً، هو النفط الذي خضعت اسعاره في العقود الأخيرة لتقلبات شديدة.

وختاماً، يتزامن بداية العهد الجديد مع دخول العالم في عقد جديد في الألفية الثانية تتسم بالتكنولوجيا الرقمية والطاقة البديلة واللامركزية في الاقتصاد لا تقل تبعاتها وآثارها عن الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. فان الرهان اليوم هو ببناء اقتصاد وطني حقيقي بعيداً عن العوائد النفطية يكون اساسه قطاع خاص منتج قادر على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين.

نقول ذلك ونحن مدركون ايمانكم ان الحكومات القادمة ستساهم في تحديد مصيرنا كشعب وأمة، ذلك بأن التضخم المستمر في الميزانية العامة له تفسيران، الأول عجز الادارة العامة الشديد عن الوعي بأن ارتفاع النفقات العامة، والجاري منها تحديداً، ومثال عليها ارتفاع مستواها من نحو 4 مليارات دينار سنة 2000 الى 21 مليار دينار، امر غير قابل للاستدامة ومخاطره السياسية والاجتماعية غير محتملة. والثاني، هو وضع من لا يستحق في مواقع المسؤولية.

ان اي اصلاح يبدأ من مس جيب المواطن هو اصلاح ساقط اقتصاديا قبل ان يسقط شعبياً. فالهدر المالي في الميزانية من الواجب ضبطه قبل التفكير بفرض ضرائب، ومحاربة الفساد وتقليل التكلفة الباهظة والمصاحبة له كذلك على رأس سلم الأولويات. كما انه من الضروري دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على اي قرار قبل اتخاذه. وندرك تماماً ان السبيل الوحيد للخروج من هذا المنعطف هو بالتعاون والتكاتف وتشخيص المشكلة بصراحة ووضوح. فعلى مر العصور شهدت الكويت تقلبات كبيرة في اقتصادها من مجتمع بحري وميناء تجاري الى دولة منتجة ومصدرة للطاقة ومن شقاء الترحال الى رخاء النفط عاش الكويتيون على وحدة الصف والتكاتف خلف قيادتهم السياسية.

ورسالتنا الأخيرة مضمونها ان الاصلاح المالي في الكويت ليس المشكلة، بل تأخر الاصلاح الاقتصادي واهماله، فلم يعد هناك ثروة كافية للتوزيع على المواطنين باستمرار النهج السابق، ولا من امتهن توزيع الثروات وصل لاصلاح مالي واقتصاد مستدام، ولا من حق هذا الجيل التصرف بأموال الاجيال القادمة بهذه اللامسؤولية!

