رئيس وأعضاء «الدستورية» أدوا اليمين أمام سمو الأمير

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

كما استقبل سموه وزير العدل الدكتور نواف سعود الياسين ورئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد جاسم بن ناجي والمستشار فؤاد خالد الزويد والذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه عضوا في المحكمة الدستورية والمستشار عادل علي البحوة والذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه عضوا في المحكمة الدستورية والمستشار وليد إبراهيم المعجل والذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه عضوا في المحكمة الدستورية.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل السعود ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب سموه أحمد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى أخيه هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم، مشيدا سموه بأواصر العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وبما يشهده البلد الشقيق في عهده الميمون من إنجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي. واستقبل سمو ولي العهد وزير العدل د. نواف الياسين ورئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد جاسم بن ناجي حيث قدم لسموه أعضاء المحكمة الدستورية كلا من المستشار فؤاد خالد الزويد والمستشار عادل علي البحوه والمستشار وليد إبراهيم المعجل وذلك بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

