«الصحة»: لا إتلاف لجرعات من لقاح «كورونا»

وطن النهار

أكدت وزارة الصحة أن جميع الطعوم تحفظ وفق الشروط القياسية التي توصي بها الجهات المصنعة والتي توفرها الوزارة في مركز الكويت للتطعيم، بمتابعة الفرق الفنية المختصة وفرق الجودة.

وقالت في بيان لها أمس: لا صحة عن اتلاف أي عدد من الجرعات لأي سبب من الأسباب، مع ضرور تحري الدقة قبل النقل، والالتزام بالمصداقية قبل النشر.

من جانب آخر أوضحت الوزارة أن مقطع المشاجرة المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي يعود لواقعة حدثت منذ حوالي عامين.

دعت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة المواطنين الراغبين في السفر لبريطانيا الى عدم السفر في الوقت الراهن الا للضرورة القصوى نظرا الى الارتفاع الكبير في معدل العدوى وأعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فضلا عن اجراءات الاغلاق الشامل المطبقة حاليا في بريطانيا.

ودعت السفارة في بيان صحافي المواطنين الراغبين في السفر الى المملكة المتحدة «لظرف استثنائي لا يقبل التأجيل» الى اجراء اختبار فحص (بي.سي.آر) وحصولهم شهادة تثبت عدم اصابتهم بالفيروس على أن تكون صادرة قبل 72 ساعة من موعد المغادرة الى بريطانيا وذلك وفق الاجراءات الجديدة التي ستطبقها السلطات البريطانية المعنية بداية الأسبوع المقبل فضلا عن تعبئة استمارة تحديد مكان تواجد المسافر خلال فترة تواجده في بريطانيا.

وحثت السفارة المواطنين الكويتيين المتواجدين في بريطانيا للعلاج أو لمقاصد ملزمة أخرى بتوخي أقصى درجات الحذر وعدم الخروج الا للضرورة القصوى والالتزام بارشادات السلطات الصحية البريطانية حفاظا على سلامتهم والاتصال بالسفارة في حال حاجتهم الى أي مساعدة أو استفسار على هاتف الطوارئ والذي يعمل على مدار الساعة رقم 02075903400.

