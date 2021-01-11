414 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتسجيل حالة وفاة واحدة

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 154314 في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 943 حالة.

وقالت ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 46 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد -19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4364 حالة. وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 7781 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1327427 فحصا. وكانت وزارة الصحة أعلنت شفاء 279 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 149007 حالة.

