«المهندسين»: تشغيل مستشفى الجهراء الجديد قبل انتهاء «الضمانات»

وطن النهار

حذر رئيس جمعية المهندسين الكويتية م. فيصل دويح العتل، من استمرار تأجيل تشغيل مستشفى الجهراء الجديد، لافتا الى انه بات من الضرورة تشغيل المستشفى للاستفادة من المدة الباقية من الكفالات والضمانات القائمة على المستشفى ومبانيه وتجهيزاته، لافتا الى ان المباني سلمت منذ نحو عام ولم يتم تشغيلها ولم تتم الاستفادة من كفالات وضمانات الصيانة على المشروع والتي ستظهر في مرحلة التشغيل.

وقال العتل: ان الكوادر التطوعية المتخصصة في الجمعية جاهزة للمساعدة في اطلاق تشغيل مستشفى الجهراء الجديد، لافتا الى ان لجنة ادارة المرافق ورابطة المهندسين الطبيين على استعداد تام للتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الصحة او غيرها من الجهات للاعداد وتشغيل هذا المبنى. وزاد العتل: من غير المعقول استمرار عدم استغلال المبنى لأعذار يمكن تلافيها فنيا مع اقتراب انتهاء مدة الكفالة على المبنى، مضيفا انه يجب ان نحقق الفائدة المرجوة من المستشفى والانتقال اليه وتشغيله فهو هدية المغفور له ان شاء الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يرحمه الله لأهالي الجهراء. ولفت رئيس «المهندسين» انه من الواضح اننا نعاني في الدولة من عدم تلبية احتياجات مرافق الدولة ومشاريعها من بعض التخصصات الهندسية وغيرها من المهن ذات العلاقة بالمستشفيات وغيرها من المرافق، مضيفا ان تشغيل مستشفى الجهراء الجديد بات امرا ملحا جدا مع الازدحام المستمر والشديد في المستشفى القديم وكذلك ارتفاع عدد سكان بوجود مناطق سعد العبدالله وجابر الأحمد وغيرها وعزم الدولة على البدء بتأهيل جنوب سعد العبدالله ومن ثم المطلاع وغيرها من المناطق.

