الموسوي: التركيز على «البيولوجيا الجزئية» و«التوعية الصحية»

وطن النهار

قالت المدير التنفيذي لمشروع كفاءات الكويت لفرص مستقبلية (كفو) التابع للديوان الأميري الدكتورة فاطمة الموسوي إن المشاركين في مجتمع الصحة -أحد مجتمعات المشروع الشبابي السنوي المتعددة- ناقشوا خلال حلقة افتراضية (استجابة القطاع البحثي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الكويت).

وأوضحت الموسوي في بيان صحافي إن الحلقة الافتراضية شكلت فرصة لتبادل الخبرات في مجال الصحة إذ عرض المتحدثون تجاربهم إبان الجائحة الصحية العالمية ودور البحث العلمي في مجابهتها.

وأشارت إلى حرص القائمين على المشروع الشبابي الذي انطلقت نسخته الرابعة رسميا في 13 ديسمبر الماضي على تناول الموضوعات الصحية خلال الفترة المقبلة مبينة أنه سيتم التركيز على موضوعين رئيسين هما علم الأحياء الجزيئي (البيولوجيا الجزيئية) و(التوعية الصحية). وأوضحت أن المحاضرة الافتراضية تطرقت إلى موضوعات عدة منها تحورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشيدة بجهود المشاركين في فعالياتها من أفراد وجهات. ويعد مشروع (كفو) المنصة الوطنية الأولى لعرض الكفاءات الشبابية ويستهدف تسهيل عملية البحث والتواصل والتعاون فيما بينها.ويمثل المشروع أحد إنجازات وتوصيات المشروع الوطني للشباب (الكويت تسمع) الذي أشرف عليه الديوان الأميري تحقيقا للتوجيهات السامية من أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- والتي عززها وأكد أهميتها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لجهة دعم الشباب واحتضان مواهبهم.

