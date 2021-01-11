17 إنذاراً وتنبيهاً لتعديات «الشريط الساحلي»

وطن النهار

نفذ الفريق الرقابي بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في فرع بلدية محافظة العاصمة ممثلا في قسم متابعة المخالفات الهندسية في مركز جابر الأحمد جولات ميدانية لإزالة جميع التجاوزات على الشريط الساحلي مقابل منطقة شمال غرب الصليبخات. وأوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م. يوسف البذالي أن الجولة الميدانية أسفرت عن توجيه 17 إنذارا وتنبيهاً لإزالة تجاوزات بالشريط الساحلي. وأكد البذالي مواصلة الفريق الرقابي بالإدارة لرصد جميع التجاوزات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، داعيا أصحاب العقارات التعاون مع الفرق الرقابية للبلدية أثناء جولاتهم الميدانية تجنبا للمساءلة القانونية.

