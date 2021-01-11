الفارس: تعيين الكويتيين في الإدارة القانونية بالبلدية

وطن النهار

وجهت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس خطابا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، لإعادة فتح التعيين للكويتيين في الإدارة القانونية بدرجة (محامي ب)، بعد توقف تعيينهم في هذه الإدارة منذ 15 عاماً.

وأوضحت الفارس في خطابها أن الطلب يأتي انسجاما مع التوجه الحكومي لتكويت الوظائف العامة بالدولة، وإلى اهمية تمكين الكوادر الوطنية من شغل تلك الوظائف، لافتة إلى أن الكفاءات الوطنية لديها القدرة والخبرة لسد وشغل الوظائف القانونية، إلا أن التعيين على الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية سبق إيقافه بموجب قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية في 13 أغسطس 2005.

وأشارت الفارس إلى أن كثرة عدد القضايا التي تباشرها الإدارة القانونية لدى جميع الجهات والمحاكم في الكويت وكذلك ما تبديه من أراء قانونية لكل إدارات الجهاز التنفيذي، وإعداد وصياغة اللوائح المراسيم الخاصة بنشاط البلدية وإجراء التحقيقات الخاصة بالموظفين يتطلب فتح التعيين مرة اخرى و ضرورة إنهاء إيقاف التعيينات في الإدارة القانونية لفتح باب إجراء التعيين بدرجة (محامي ب)، وفقا للضوابط التي يتم إعدادها وعرضها على مجلس الخدمة المدنية لإقرارها إعمالا للمادة الأولى من مرسوم نظام الخدمة المدنية.

