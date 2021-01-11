طريق جديد يربط «المطلاع» بـ «السادس»

وطن النهار

قال رئيس لجنة الجهراء في المجلس البلدي م. حمود العنزي ان اللجنة وافقت على تخصيص موقعين بمساحة 2 مليون و625 ألف متر مربع خاصة في تأهيل وتنظيم وتدوير النفايات الإنشائية والأسمنت، مؤكدا أنها بطلب من الهيئة العامة للبيئة.

واكد ان اللجنة وافقت على الاقتراح المقدم من العضو احمد هديان تخصيص واستحداث طريق من سليل الجهراء يربط الدائري السادس في مدينة المطلاع طوله 6 كيلومترات، لافتا إلى أنه تم تقديم طلب للجهاز التنفيذي في البلدية لتقديم مخطط شامل بعد إجراء الدراسات اللازمة التفصيلية وتقديمها إلى المجلس البلدي خلال فترة 6 أشهر وعدم التأخر في تقديم الدراسة مع دعوة الهيئة العامة للطرق والنقل البري. وأشاد العنزي في اللجان التطوعية لمدينة المطلاع الذين شاركوا في اللجنة مناقشاتها، لأنها شريكة في الإنجاز وتمثل الرقابة الشعبية على أعمال المجلس البلدي والجهات الحكومية الأخرى.

من جانب أخر، أحالت اللجنة كتاب شركة البترول الوطنية الكويتية بشأن تخصيص موقع تعبئة وقود في منطقة الصبية إلى الجهاز التنفيذي لعمل تقرير مفصل مع دعوة شركة البترول الوطنية.

بدوره، اكد رئيس لجان مدينة المطلاع مشعل الهاجري ان لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي وافقت على الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي احمد هديان العنزي لاستحداث طريق من سليل الجهراء يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع بطول 6 كيلو مترات حرصاً على تيسير الحركة المرورية وتخفيف المعاناة على المواطنين ولضمان سهولة الدخول والخروج من المدينة وألزمت الجهات الحكومية المعنية بتقديم المخططات اللازمة خلال فترة لا تتجاوز الـ 6 أشهر وسوف نقوم بمتابعة الامر عن كثب لان هذا المشروع يمثل اهمية لاهالي مدينة المطلاع مستقبلاً.

وأوضح الهاجري ان المشروع قد مر بمراحل عدة واخذ موافقات مختلف الجهات الحكومية منذ ان تقدمت بكتاب رسمي الى رئيس المجلس البلدي والاعضاء بطلب استحداث طريق من سليل الجهراء لربط مدينة المطلاع بالدائري السادس لخدمة الاهالي وتخفيف الاختناقات المرورية وتوفير مدخل وخرج سلسل للمدينة وقد ابدى الرئيس والاعضاء استحسانهم للفكرة وتابعت الموضوع مع مدير عام البلدية م. احمد المنفوحي وايضاً تولى دعم الفكرة ومخاطبة الجهات الحكومية ذات الصلة بهذا الشأن، مؤكداً ايضاً اتمام دراسة استحداث طريق من السليل الجهراء يربط الدائري السادس وذلك بموجب طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بكتابهم بتاريخ 24/1/2018.

وبدراسة الموضوع لدى إدارة المخطط الهيكلي أوضح الهاجري أنه لا مانع مبدئيا من استحداث الطريق على أن يتم عمل دراسة مرورية توضح الأحجام المرورية المتولدة على الطريق وبيان طريقة ومكان الربط (بداية ونهاية الطريق) وشكل التقاطعات ومستويات الخدمة على الطريق المقترح وطرق جنوب المطلاع بعد استحداث الطريق واختيار انسب المسارات للطريق و أن يتم ذلك وفق الأنظمة المتبعة للبلدية وتمت مخاطبة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لتزويدنا بالمتطلبات المذكورة وأفادت الهيئة أن المشروع (الطريق المستحدث) تم تصميمه عن طريق الهيئة العامة للطرق والنقل البري حيث لا يوجد مكتب استشاري لإعداد التصاميم و الدراسات المرورية وأن التصميم المعد يحوي طريقة وأماكن الربط بداية الطريق ونهايته من خلال دوارات أما بخصوص الدراسة المرورية المطلوبة فقد افادت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بأن إعدادها يتم إما عن طريق البلدية أو الإدارة العامة للمرور وتمت مخاطبة وزارة الداخلية للتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري لإعداد الدراسة المرورية للطريق المراد استحداثه حيث أفادت وزارة الداخلية بتاريخ 13/1/2019 بأنها تقوم بمراجعة الدراسات المرورية فقط ولا توجد عقود استشارية لعمل الدراسات المرورية وأن جميع مشاريع الطرق التي يتم استحداثها وتطويرها عادة من يقوم بعمل الدراسات هو الاستشاري المكلف من هيئة الطرق والنقل البري للقيام بعمل الدراسة المرورية حيث جهة الاختصاص وهنا تجدر الاشارة إلى أن مشروع المخطط الهيكلي الرابع يوصي بربط مدينة المطلاع السكنية مع طريق العبدلي (80) من الجهة الشرقية من خلال عدة مداخل ومخارج على شكل تقاطعات.

ونوه الهاجري الى ان محضر اجتماع المجلس البلدي انتهى بالموافقة على المقترح شريطة تقديم دراسة مرورية لبيان المسار المفضل للطريق وطريق الربط وفقاً للكثافات المرورية للمنطقة والمناطق المحيطة بها وذلك تحت اشراف الهيئة العامة للطرق والنقل البري واخذ موافقات وزارات الخدمات واعتماد المخططات النهائية للتصميم من قبل بلدية الكويت مثمناً دور رئيس واعضاء المجلس البلدي ومدير عام البلدية في متابعة احتياجات اهالي مدينة المطلاع السكنية التي تعتبر اكبر مشاريع البلاد السكنية.

