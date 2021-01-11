«الإطفاء» سيطرت على تسريب غاز «الأمونيا» بأحد مصانع الثلج

وطن النهار

تمكن رجال قوة الاطفاء العام من السيطرة على تسرب غاز الأمونيا في أحد مصانع الثلج في منطقة الشويخ الصناعية دون وقوع اصابات تذكر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المصنع.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام حول حادث تسرب غاز الأمونيا الذي وقع في احدي شركات تصنيع الثلج في منطقة الشويخ الصناعية ، وقد أوضحت الإدارة أن فرق اطفاء الشويخ الصناعية ومبارك الكبير للمواد الخطرة تعاملت مع حادث التسرب الذي وقع مساء يوم السبت من خلال إخلاء المحال والطرق المجاورة للمصنع، وتمكنت من السيطرة على الحادث وجارٍ عملية إزالة آثاره ولله الحمد لا توجد اي إصابات بشرية ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المصنع.

