المطر: أسفلت الطرق غير مطابق للمواصفات

وطن النهار

استغرب رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر عدم جدية الجهات المعنية لمعالجة ظاهرة تطاير الحصى بشكل لافت من خلال تجمعها على اكتاف الطرق السريعة بشكل عام، وطريق الملك فهد السريع بشكل خاص، مؤكدا في الوقت ذاته أنها تمثل تهديدا لسلامة قائدي المركبات وسببا رئيسا لعدد من الحوادث المرورية.

وأوضح في تصريح صحافي أن الجمعية الكويتية للسلامة المرورية أشارت في أوقات سابقة إلى أنها ليست ظاهرة طارئة أو مستجدة ورغم أنها كبدت المواطنين خسائر فادحة وأهدرت أموال الدولة، إلا أنها مازالت موجودة وتكرارها دليل على أن الخلطات المستعملة لا تتوافق مع معايير وشروط ومواصفات سفلتة الطرق المعتمدة.

وبين المطر أن أسباب ظاهرة تطاير الحصى في الطرقات تتمثل في عدم اتباع المواصفات في مشاريع سفلتة الطرق، وعدم الالتزام بالشروط المطلوبة في الأسفلت عند عملية الرصف وضعف الخلطة «البوتومينية» التي تستخدم للرصف.

