العوفان: لن يهدأ لنا بال إلا باسترداد آخر رفات

وطن النهار

أكد المدير العام لمكتب تكريم الشهداء وأسرهم بالتكليف صلاح العوفان أنه في نطاق اهتمام القيادة السياسية في الكويت بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وبتوجيهات من الشيخ علي الجراح وزير الديوان الاميري ورئيس مجلس الامناء قد تم اكتشاف رفات 13 من شهداء الكويت الأبرار.

وأوضح العوفان في تصريح صحافي أنه تم ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية ولجنة شؤون الأسرى والمفقودين بوزارة الخارجية في الكويت، وقد تم التواصل مع ذوي الشهداء لإبلاغهم بالإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل إتمام إيصال رفات من ارتقوا إلى مصاف الشهادة إلى مثواهم الأخير.

وأضاف المدير العام لمكتب تكريم الشهداء وأسرهم بالتكليف أن الكويت بقيادتها السياسية، لن يهدأ لها بال إلا باسترداد آخر رفات لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم وأرواحهم من أجل هذا الوطن الغالي.

