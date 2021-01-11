المقصيد: استكمال الدراسة بنظام «التعليم عن بُعد»

وطن النهار

عقد وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل مقصيد اجتماعاً مع عدد من المسؤولين والمديرين والمراقبين والموجهين لدراسة آلية تقييم الطلبة في الفصل الأول من العام الدراسي 2020 - 2021، بناء على توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي د. علي المضف.

وأكد الوكيل فيصل المقصيد على انه لن يكون هناك اية امتحانات ورقية او الكترونية للفصل التعليمي الأول من العام الدراسي الحالي 2020 - 2021، مشيراً الى استكمال الدراسة لجميع المراحل والمناطق التعليمية وفق المواعيد المحددة بالقرار الوزاري لنظام التعليم عن بعد (الاونلاين) المعمول به في الوقت الحالي بجميع المدارس. وذكر المقصيد ان الاجتماع تناول عدة مقترحات خاصة بطريقة تقييم الطلبة وجميعها محل نظر، وسيتم رفعها الى وزير التربية الدكتور علي المضف واتخاذ القرار النهائي بعد دراستها بشكل كامل.

وجدد المقصيد التأكيد على حرص وزارة التربية على سلامة وصحة ومستقبل المتعلمين، واتخاذ القرارات التي تصب في صالح الطالب والعملية التعليمية برمتها، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

حضر الاجتماع الوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان، والوكيل المساعد للتعليم الخاص د. عبدالمحسن الحويلة، ورئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي، ومدير عام منطقة الأحمدي التعليمية منصور الديحاني، ومدير ادارة نظم المعلومات بالانابة ضيدان العجمي، وعدد من المراقبين وموجهو العموم.

في هذا السياق، اكدت مصادر مطلعة لـ «النهار» ان جمعية المعلمين تسعى الى تغيير توجه وزارة التربية نحو تنفيذ مقترح ترحيل نسبة درجات الاختبار الى الفصل الدراسي الثاني، مشيرة الى انها تعمل على الغاء المقترح بأكمله، مبينة ان الجمعية وضعت على طاولة الاجتماع اكثر من مقترح في حال عدم موافقة التربية على فكرة الغاء الترحيل ومنها ترحيل الدرجات بنسبة 60% او 50% او 40%. وذكرت المصادر ان وزارة التربية وضعت مقترح ترحيل نسبة الـ 70% من الفصل الدراسي الاول الى الثاني مع احتساب درجات الاعمال للفصل الدارسي الاول بنسبة 30%، وذلك حرصا منها على مصلحة الطلبة والتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة دون ظلم احد، مؤكدة ان هذا المقترح تمخض بعد اجتماعات طويلة بين ذوي الاختصاص والموجهين بما يحفظ المستوى التعليمي للطلبة كلا على حدة.

من جانب آخر، اعلن الوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان، عن اطلاق خدمة تقديم طلبات النقل الداخلي والخارجي للهيئة التعليمية على الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك بالتنسيق مع ادارة نظم المعلومات.

واوضح السلطان ان الخدمة دخلت حيز التشغيل ابتداءً من امس الأحد وحتى الخميس في الثامن من شهر ابريل المقبل دون الحاجة للمراجعة، وذلك من منطلق حرص الوزارة في التسهيل على اعضاء الهيئة التعليمية.

