«القوى العاملة»: 10 دنانير قيمة إصدار إذن عمل «البدون»

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، قيمة الرسوم على بعض خدمات الهيئة، مشيرة الى ان قيمة اصدار او تجديد اذن عمل لفئة المقيمين بصورة غير قانونية 10 دنانير لكل سنة، فميا تبلغ قيمة اصدار شهادة اعتماد توقيع لملف صاحب عمل 5 دنانير وقيمة اصدار او تجديد اذن عمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي 10 دنانير لكل سنة. وأوضحت الهيئة: ان كلفة اصدار شهادة بيان حالة للعامل دينار واحد فقط، كما ان قيمة اصدار شهادة تسلسل وظيفي للعامل دينار واحد فقط، لافتة الى الغاء الرسوم المقررة بالبندين 8 و10 بشأن رسم الغاء نهائي للسفر ورسم تعديل والغاء اي بيانات الواردين بالمادة الاولى من القرار الوزاري رقم 109 لسنة 1994 بشأن تعديل قيمة الرسوم العامة على النماذج الخاصة باجراءات استخراج تصاريح واذونات العمل ومشوف الحاسب الآلي.

