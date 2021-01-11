«التطبيقي»: تكويت الشواغر التدريسية

وطن النهار

أعلن مدير ادارة شؤون اعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة الدكتور حسن الفجام انه استكمالاً للاعلان السابق والخاص بفتح باب التقديم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس في كليتي التربية الأساسية والدراسات التجارية، تعلن الهيئة عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس بكلية التمريض من حملة الماجستير والدكتوراه في التخصصات العلمية لأقسام الكلية وذلك للكويتيين فقط، وحاجة مركز اللغات لتخصص اللغة من حملة الماجستير وللكويتيين فقط وذلك خلال الفترة من تاريخ 10/01/2021 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 18/03/2021. وأضاف الفجام انه على المتقدمين الراغبين بالترشيح ضرورة الالتزام بما هو مطلوب في شروط وضوابط التقديم والملاحظات المهمة الموجودة في الاعلان وكذلك الحرص على تقديم جميع المستندات المطلوبة حتى لا يتعرض المتقدم لالغاء طلبه، مبينا ان التخصصات المطلوبة للأقسام العلمية مطروحة حاليا على موقع الهيئة الالكتروني www.paaet.edu.kw. وبين الفجام ان التقديم لكليتي الدراسات التكنولوجية والعلوم الصحية سيتم الاعلان عنهما خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من اجراءات الاعلان المطلوبة.

