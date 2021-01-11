الكويت تفوز برئاسة «الرقابة المالية» بـ«الإيسيسكو»

وطن النهار

فازت الكويت برئاسة لجنة الرقابة المالية بمنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» وذلك للسنوات الأربع المقبلة، حيث فاز وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع الشؤون المالية يوسف النجار ممثلا عن الكويت بهذا المنصب.

في هذا السياق، اعرب وكيل وزارة التربية للقطاع المالي يوسف النجار، عن سعادته بنتيجة الانتخابات التي اعلنتها المنظمة والتي تعكس حجم التقدير الدولي للكويت.

يذكر ان المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» هي منظمة متخصصة تعمل في اطار منظمة التعاون الاسلامي، تعنى بميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال في البلدان الاسلامية.

