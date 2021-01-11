«المعلومات المدنية»: مستخدمو تطبيق «كويت فايندر» بلغوا مليوناً و500 ألف

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية امس عن اطلاق نسخة جديدة من تطبيق (كويت فايندر) على الأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر يتضمن مجموعة من الخصائص والوظائف الجديدة.

وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي في تصريح صحافي ان اطلاق نسخة (كويت فايندر) الجديدة جاءت بناء على طلب قاعدة المستخدمين الواسعة للتطبيق واهتماما بملاحظاتهم وطلباتهم مشيرا الى فريق متكامل لمتابعة ومراجعة الملاحظات بشكل يومي.

وأضاف انه نظرا للاستخدام المتزايد لبرنامج «كويت فايندر» على الأجهزة المكتبية فقد ارتأت الهيئة ان تقدم نسخة جديدة تماما من البرنامج والتي تم تطويرها بأحدث اللغات البرمجية مع مراعاة الجوانب الأمنية وأفضل الممارسات في تطوير التطبيق بالشكل الذي يتيح للمستخدم تجربة سلسة ومريحة عند الاستخدام.

وأوضح انه ايضا تم اطلاق نسخة جديدة للأجهزة الذكية لدعم التحديثات التي تمت على انظمة التشغيل والاستفادة من امكانيات هذه الأنظمة حيث تمت اضافة وتحسين العديد من الوظائف الموجودة في التطبيق.

وذكر انه من بينها اضافة الربط مع تطبيق (الواتس اب) بحيث يمكن فتح العناوين التي يتم مشاركتها من خلاله مباشرة على (كويت فايندر) واتاحة امكانية ربط انظمة وتطبيقات اخرى مع تطبيق (كويت فايندر) بطريقة سهلة وبسيطة. وأوضح انه تمت اضافة خاصية صورة داخل صورة خلال وضع الملاحة (الأجهزة التي تعمل بنظام اندرويد) واظهار خيارات المسارات المتاحة للمستخدم وتحسين اداء واستهلاك البطارية وامكانية اضافة موقع العمل والمنزل بشكل اسهل وامكانية تحديد موقع اصطفاف السيارة والوصول اليها ودعم اخر اصدارات انظمة التشغيل.

وأشار الى ان عملية تطوير وتحسين (كويت فايندر) تقوم على تحليل البيانات والمعطيات ودراسة سلوك المستخدم لافتا الى انه شهد توسعا كبيرا في الاستخدام خلال العام الماضي اذ بلغ عدد مرات تنزيل التطبيق اكثر من مليون وخمسين الف مرة وان معدل المستخدمين النشطين يوميا يبلغ 171 ألف مستخدم بنسبة زيادة 32 في المئة عن بداية يناير 2020.

وذكر العسعوسي انه يتم تنفيذ اكثر من 25 مليون عملية بحث شهريا باستخدام كويت فايندر اضافة الى استخدام الوظائف المختلفة التي يوفرها التطبيق.

وأعرب عن سعادته بنجاح وتقبل المستخدمين لخاصية التصوير المحيطي (StreetView) التي يوفرها برنامج (كويت فايندر) وتغطي جميع الطرق في الكويت، موضحا ان هذه الخاصية تم استخدامها بمعدل 8 ملايين مرة شهريا خلال عام 2020.

وبين ان الهيئة تقوم حاليا بتحديث الصور في مختلف مناطق الكويت من خلال كوادرها وتجهيزاتها دون اي كلفة، مبينا انه قد تم تحديث اكثر من 4500 كيلومتر من الشوارع حيث تم الانتهاء من محافظة مبارك الكبير وأغلب محافظة الاحمدي ويتم حاليا الانتهاء من مدينة صباح الأحمد.

وأفاد بأن الهيئة تسعى الى الانتهاء من تحديث صور شوارع الكويت كاملة مع نهاية شهر يوليو 2021 وذلك لتوفير وانشاء سجل تاريخي لتطور الطرق والعمران في البلاد من خلال الصور.

