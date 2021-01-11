احتقان مستمر

آراء

يبدو الوضع السياسي اليوم اكثر وضوحاً ومباشرة فيما يخص بروز حالة الاحتقان، وأنا هنا لا اتحدث عن المشهد الحالي بتقديم استجواب او خلاف على موقف واجراء، ولكني ابعد العدسة اكثر لأرى كل المشهد تاريخياً لا جزءا منه، المشهد يدل بوضوح على وجود مجال متاح دائماً وفي لحظة ربما تكون مباغتة لشل البلد وايقاف عجلة العمل السياسي الذي يؤسس لكل الأعمال الأخرى وهو مفتاح شئنا ام ابينا لحل كل القضايا.

الاحتقان الذي أتحدث عنه ليس بممارسة نيابية ولا بنتائج انتخابات قد تتغير شكلياً في نتائجها ولكنها تأتي في كل مرة بمحصلة واحدة ولكنه احتقان هيكلي سببه البيئة السياسية وطريقة العمل السياسي في البلد وبالأخص صلاحيات البرلمان التي جاءت بفضل توافق المجلس التأسيسي بشكل منقوص او موزع بين النظامين البرلماني والرئاسي كحل مؤقت لوضع اجتماعي سبق العمل بالدستور.

مشكلتنا اليوم ليست في وجود الدستور ولكن في عدم شجاعتنا بأخذ احدى مواده وارشاداته والخاصة بتطويره وهذا يتطلب تحركا جديا من المختصين لبحث سبل فك الاشتباك في تداخل الاختصاصات بين البرلمان والحكومة، وبحث سبل تطوير العمل السياسي والانتقال به للعمل المحترف والاجابة عن سؤال المليون: ما الصلاحيات التي يجب ان تعطى لكل سلطة وما هي الطريقة التي تستمد منها هذه السلطات مشروعيتها؟

الحلول كثيرة ولسنا في معرض طرحها ولا التمسك بأحدها، لكننا اليوم امام استحقاق مراجعة البيئة السياسية وتحديد الخلل الذي يسبب هذا الشلل الذي يحاول الكثيرون غض الطرف عنه، البيئة السياسية في الكويت تحتاج لنظرة فاحصة وقبول بوجود مشكلة نعيشها وتعيشها البرلمانات المتعاقبة ولم ينفع معها تغيير نظام انتخابي ولا تغيير دوائر ولا انتخابات جديدة. تفاءلوا.

