أنواع الحكومات في بلدي!

آراء

بلدي يمر في مأزق تشكيل حكوماته من حيث لا يوجد معايير واضحة في اختيار الوزراء من ناحية التخصص وهي حكومات تعمل على ردود الأفعال من دون خطط متكاملة وواضحة ويختار وزراؤها عن طريق المحاصصة، والكل يعمل بلا ترابط أو تنسيق، فهم يعملون لتحقيق نتائج المحاصصة البغيضة وهم ملتزمون مع تنظيماتهم لتحقيق أهداف خاصة بهم. لذلك فالولاء لمن عينهم وتسهيل الاستفادة من الدولة في احتلال المناصب المهمة لأعضائها غير عابئين بمصالح الدولة لتحقيق برامج التنمية الحقيقية المطلوبة.

السؤال المهم والمطلوب لماذا اخترنا هذا الطريق غير الحقيقي في اختيار حكوماتنا؟ ولماذا لا نعمل بطريقة الحكومات الناجحة المتخصصة والملتزمة؟ انه سؤال مهم ومحير فكيف نخرج من هذا المأزق اللعين والمهين والمحبط للمواطنين والمهدر للأموال العامة وماذا نعمل لتصحيح الوضع؟ انه موضوع مهم ومحق لمستقبل الوطن، والمطلوب من اصحاب القرار هو اخذ القرار المطلوب في خلق رئيس مجلس وزراء قادر على وضع رؤية واضحة وله حرية اختيار وزرائه وبطريقة علمية وفنية تعتمد على القدرات والخبرات ونظافة اليد، وبطريقة حيادية وليس لهم ولاء الا للدولة وتحقيق مصالحها ومصالح مواطنيها وخلق الدولة المدنية الحديثة المستدامة بمعاونة تفعيل الأجهزة الرقابية ودعمها برجال ذوي مصداقية وولاء للوطن، انها أمنية أتمنى أن تتحقق لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب. والله المستعان.

