المرأة.. البرلمان والمجتمع

آراء

تضمنت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة إيجابيات عدة، لكن من دون شك كان عدم فوز أي مرشحة فيها هو أسوأ ما في النتائج. فقد اتضح أن الطريق أمام المرأة الكويتية طويل والحصول على الحقوق السياسية لم يكن كافياً لتعزيز مكانتها السياسية في المجتمع، والدفع في مسألة المطالبة بنظام «الكوتا» باعتقادي أمر يشوبه الكثير من المثالب ويتعارض، حسب فهمي، مع الدستور ولن يمثل حلا للمشكلة، بل قد يخلق مشاكل أكثر من الحلول.

المرأة تمثل الغالبية

كما هو معروف تمثل الناخبات الأغلبية في قيد الناخبين وبفارق 3.5% عن الرجال، وعلى الرغم من ذلك لا تصوت الغالبية منهن للمرأة وهذا بحد ذاته يعكس مشكلة اجتماعية وثقافية. فعلى ما يبدو أن الكثير من النساء يرون أن المرأة غير مهيأة للوصول إلى البرلمان لأسباب مختلفة، كما يعطي مؤشراً واضحاً على تدني الوعي لأهمية دور المرأة السياسي والحقوقي والتنموي عند شريحة واسعة من النساء.

ومن جانب آخر كان لمحدودية عدد النساء اللآتي فزن في الانتخابات منذ دخول المرأة للبرلمان العام 2009 أثراً في عدم وجود نماذج متعددة منهن يختلفن من حيث القدرات والامكانات والمواقف من القضايا والموضوعات المختلفة وفي الدفاع عن الحريات والمكتسبات الشعبية. ففي بعض الأحيان توجد نائبة واحدة فقط وقد تعطي صورة غير موفقة عن المرأة من خلال مواقفها وممارساتها والقضايا التي تشكل محور اهتماماتها، وللأسف يعمم الكثيرون تجربة النائبة على تجربة المرأة ككل في البرلمان.

وتكاد تغيب عن الساحة السياسية المرأة التي تملك أفقا سياسياً ناضجاً وقادرة على تحليل المواقف والأحداث السياسية بشكل متواصل وتنشر آراءها ومواقفها عبر الوسائل الإعلامية التقليدية، وتكون موقفاً سياسياً واضحاً ومتسقاً ويلتف حولها رجال ونساء لتشكل قاعدة لها للانطلاق في العمل السياسي والانتخابات. فوسائل التواصل الاجتماعي غير كافية وهي مثلما تخدم من يستخدمها أحياناً يمكن أن ترتد عليه أحياناً أخرى لأن الغالبية ممن يستخدمونها يمكن أن تؤثر عليهم الآراء المختلفة وعرضة لتغيير مواقفهم وتقلبها. كما لا ننسى القدرات الذاتية في توصيل الفكرة والشخصية الكاريزمية الجاذبة للعامة. وقد كانت هناك فرصة من الممكن أن تقود إلى تحول مهم في عمل المرأة السياسي والبرلماني وتكون نموذجاً لذلك، فمع كامل الاحترام والتقدير لجميع النائبات اللاتي وصلن إلى البرلمان كان من الممكن أن تكون د. أسيل العوضي نموذجاً متميزا يؤسس عليه لعمل المرأة البرلماني والسياسي وذلك لتجربتها في العمل الطلابي والنقابي والتحاقها بالتجمعات السياسية الوطنية وتخصصها الأكاديمي في الفلسفة السياسية ولجملة المواقف التي اتخذتها عندما كانت عضوا في البرلمان، لكن للأسف ابتعادها عن العمل السياسي حال دون ذلك. كما أن عزوف القيادات النسائية التقليدية، اللاتي ناضلن من أجل نيل المرأة حقوقها السياسية، عن خوض الانتخابات إما لكبر سنهن أو لموقفهن النبيل القائم على إعطاء جيل من الشابات الفرصة لخوض الانتخابات، ساهم أيضا في تراجع حظوظ المرأة البرلمانية.

المرأة والقوى السياسية والاجتماعية

التوقيت الذي حصلت فيه المرأة الكويتية على حقوقها السياسية لم يساعدها على نجاح تجربتها في العملين السياسي والبرلماني. فهناك عاملان رئيسيان يتحكمان في مخرجات الديموقراطية الكويتية وهما الطائفية والقبلية ويضاف لهما عامل اجتماعي آخر أخف وطأة وانتشاراً وبرز أخيراً وهو العائلية (نسبة للعائلة). هذه العوامل الاجتماعية لا تساعد المرأة على الاطلاق لتحسين وضعها السياسي، إذ وقف ممثلو تلك الفئات ضد نيل المرأة لحقوقها السياسية، وهددت بعض قيادات الإسلام السياسي وقتها بتسيير المظاهرات ضد ذلك. لكن للأسف استفادت لاحقاً القوى التي وقفت ضد حقوق المرأة السياسية من تصويت المرأة، وعاقبت شريحة من الناخبات من ناضل من أجل نيل حقوقهن السياسية. هذه الشرائح الاجتماعية لا تشجع على إيصال المرأة للبرلمان، فقوى الإسلام السياسي بكل أطيافها لا نجد في قوائمها الانتخابية أي عنصر نسائي، بل وربما حتى في هيئاتها القيادية والسياسية، فمعظمهم يرى أن المرأة لا تصلح للولاية العامة ويستحرم ذلك. وينسحب الأمر على أصحاب الأطروحات القبلية حيث يبرز ذلك جلياً في الانتخابات الفرعية، أو ما يسمى الآن بالتشاوريات، إذ لا وجود لمرشحة تخوض الانتخابات القبلية الداخلية التي ستقود في النهاية للترشح للانتخابات. وعليه فإن أبرز ظاهرتين اجتماعيتين لا تساعدان على وصول المرأة للبرلمان، وينسحب الأمر أيضا على العائلية التي لم يقدم أيا منها ترشيحا لامرأة أو دعماً لها.

والمسألة لا تقف عند تلك القوى الاجتماعية، بل تتجاوزها إلى الطرف المناقض لها، وهو سياسي، لكن لعوامل أخرى. فالقوى الوطنية والديموقراطية ومن يدور في فلكها من تجمعات وهيئات فكرية وسياسية لم تستطع هي الأخرى أن تحل مشكلة ترشح المرأة على الرغم من كونها القوى التي ناضلت ودعمت الحصول على حقوقها السياسية. فقد قدم التحالف الوطني مرشحة وحيدة العام 2009، وبعد أن تمت مقاطعة الانتخابات بسبب الصوت الواحد لم تشارك الغالبية الساحقة في الأطراف الوطنية في انتخابات العام 2013، لكن شارك بعضها في انتخابات العام 2016 ومعظمها في الانتخابات الأخيرة، لكن من دون تقديم أية مرشحة. والمشكلة الفعلية هي ليست في الترشيح فقط، بل تعاني هذه القوى، وهي الأكثر تقدما اجتماعياً من غيرها، من قلة، أو أحيانا عدم ، مشاركة المرأة في مراكزها القيادية وحتى أنشطتها والأسباب لهذه الظاهرة عديدة ولم تعالج للأسف.

وخلاصة القول إذا أرادت المرأة الترشح والنجاح في الانتخابات، وهي هنا حالها حال الرجل، لا بد وأن يدعمها طرف ما من المكونات الاجتماعية أو القوى السياسية، ومن الواضح أنه بدون هذا الدعم لن تستطيع الوصول للبرلمان، أي لن تستطيع خوض الانتخابات بمفردها وتحقق نجاحاً ولعل أسطع مثال ما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

يدل ما سبق على حقيقة معروفة وهي ذكورية المجتمع الكويتي التي تنعكس في معظم مظاهره، حاله حال المجتمعات العربية الأخرى. والعملية السياسية برمتها مفصلة على ذلك، بمعنى أن الرجل صمم العملية السياسية منذ عقود بسبب غياب المرأة عن الانتخابات والترشح منذ بدأت العملية الديموقراطية. ولنأخذ المثال الآتي. إذا رغب رجل بالترشح للانتخابات بإمكانه الترويج لنفسه في الدواوين والتواصل مع الناخبين عبر تأدية الواجبات الاجتماعية كحضور الأفراح أو المشاركة في العزاء أو المآدب أو زيارة المستشفيات أو السعي إلى تقديم خدمات للناخبين وغيرها ما يخلق له شبكة من العلاقات يمكن أن يوظفها لتحقيق طموحه السياسي. وما سبق لا يمكن أن تقوم به المرأة حيث لا دواوين نسائية والتزاماتها الأسرية تفرض عليها قيوداً في حركتها وتواصلها مع الناخبات وأداء الواجبات الاجتماعية وعدم قدرتها على تلبية مطالب ناخبي الدائرة كما يقوم به بعض نواب الخدمات.

وعليه فالعقبات أمام وصول المرأة للبرلمان كثيرة، فلا العناصر الرئيسة المتحكمة في مخرجات الانتخابات تساعدها، وكذلك وسائل وطرق الوصول لكرسي النيابة مصممة على الرجل ناهيك عن البعد الثقافي الذي يشكل المأزق الحقيقي وهو الأهم في معالجة وضع المرأة.

ما الحل؟

طرحت بعض الآراء لمعالجة وضع المرأة الانتخابي بعد نتائج الانتخابات أبرزها كان نظام الكوتا والدعم الحكومي، لكن كلاهما ليسا حلا فعلياً للمسألة. فنظام «الكوتا» عليه الكثير من الملاحظات. فهو نظام يصلح للأقليات التي تعيش في مجتمعات لا يمكن أن تصل فيها للبرلمان لسبب ديني أو عرقي أو إثني ويكون عدد مقاعد البرلمان كبيراً يستوعب تخصيص جزء بسيط منها لفئة ما. ومحاولة تطبيق هذا النظام عندنا من أجل وصول المرأة إلى البرلمان يصطدم بعقبات دستورية منها أن الدستور الكويتي لم يميز في المواطنة بين الرجل والمرأة علاوة على الشروط الواردة في المادة 82 حول عضوية مجلس الأمة. كما نص الدستور على أن عدد الأعضاء خمسون ولم يفرق أيضا بين الرجال والنساء، فكم مقعداً سيخصص للنساء؟ والكوتا عادة ما تخصص عدد قليل من المقاعد، فهل يعقل أن يخصص عدد محدود جدا من المقاعد للمرأة الكويتية وعدد الناخبات يفوق عدد الناخبين الذكور؟ أي هل نظام الكوتا للأقلية أم للأغلبية؟! .

كما تم طرح الدعم الحكومي للمرشحات لإيصالهن للمجلس كمخرج لهذه الأزمة ولكن هذا الطرح هو الآخر ليس حلاً. فمجرد دعوة الحكومة لدعم المرشحات سيفتح ذلك الباب للتدخل على مصراعيه وستتسع العملية بشكل أكبر لتشمل مرشحين ومرشحات لأن مبدأ التدخل واحد. وهناك تساؤلات حول من ستدعمها الحكومة ولماذا تختار مرشحة معينة دون غيرها وما مبررات الاختيار، وهل ستدعمها الحكومة في الانتخابات المستقبلية أيضا أم تدعم غيرها؟ ثم ما هو موقف المرشحة المدعومة من الحكومة عندما تصبح نائبة، هل ستكون صاحبة قرارات ومواقف ومشروعات مستقلة أم تابعة لها؟ وهل سيكون موقفها عند طرح الثقة بالوزير مستقلاً أم تابعاً ؟... إلخ، من المفترض أن تكون الحكومة طرفاً محايداً لا يتدخل في الانتخابات لدعم أي كان وتحت أية ذريعة أو الاستجابة لبعض المطالبات، وذلك لضمان نزاهة الانتخابات وتحقيق العدالة والحياد لجميع المرشحين والمرشحات وهذا بالأصل ما يتطلبه القانون.

والسؤال هنا هو: ما الحل؟ في الوقت الحالي يوجد هناك طرفان يمكن أن يساهما بشكل جاد في حل مشكلة وصول المرأة للبرلمان. فالمشكلة الحقيقية التي تواجهها المرأة هي الثقافة السائدة في المجتمع التي تمثل العقبة الحقيقية ليس أمام وصولها للبرلمان فقط، بل وتغيير المفاهيم والقيم والنظرة التي يتم التعامل معها على صعيد القوانين والممارسات وغيرها. فقد ظن الكثيرون أنه بحصول المرأة على حقوقها السياسية سيكون نهاية المطاف وستدخل المعترك السياسي وتصل بسهولة إلى البرلمان، وهذا شبيه بمن يعتقد أنه بمجرد وجود الديموقراطية في مجتمع ما ستحل مشاكله وسيصبح الكل ديمقراطياً بشكل تلقائي. لكن هذه الرؤى غير واقعية. هناك جزء آخر من مسيرة المرأة لا بد وأن يستكمل بعد حصولها على حقوقها السياسية وهو العمل على تطوير ثقافة المجتمع. وهنا تأتي مسؤولية الطرف الأول وهو الحكومة بشكل أساسي. فخلال العقود الماضية تم الدفع بالتشكيلات الاجتماعية المختلفة وادخالها المجال السياسي ونشر ثقافتها التي لا تعبر عن الثقافة المدنية الحديثة، ما ساهم في تراجع مدنية الدولة وثقافة المجتمع الكويتي الذي لم يكن يعرف مظاهر التعصب والتفرقة والفئوية في معظم تاريخه، وعاشت مكوناته في تعايش وتسامح وتعاضد وكانت المصلحة العامة فوق كل اعتبار. فالمطلوب رؤية ما يجري حولنا من عملية تحديث لعدد من المجتمعات الخليجية والشروع بتحديث ثقافي حقيقي يمثل نقلة نوعية ومكملة لمشروع الدولة الحديثة الذي بدأه أبو الدستور الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، ويأتي ذلك من الاهتمام بالعلم وربطه بالثقافة وإعادة دور الكويت الثقافي التاريخي في المنطقة وتطويره وإصدار التشريعات اللازمة لعملية التحديث وتطبيق نصوص الدستور والتوقف عن دعم القوى الأصولية وفك التحالف معها أو محاباتها وعدم الخضوع لابتزازها والتعامل مع جميع القوى السياسية بمسطرة واحدة.

أما الطرف الثاني فهو القوى الوطنية والديموقراطية التي ناضلت من أجل المرأة وحقوقها فعليها الدفع بدخول المرأة بفاعلية في العملية السياسية وتهيئة كل السبل لذلك، والعمل على تجاوز خلافاتها والتنسيق فيما بينها لمعالجة أوجه الخلل تجاه نظرة المجتمع للمرأة والسعي لتحديث ثقافته على المستوى الشعبي عبر نشر الثقافة المدنية والقيم الإنسانية من خلال هيئات ومنظمات المجتمع المدني واستخدام جميع الوسائل لنشر الثقافة والفكر المستنير.

