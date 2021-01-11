ليجيندر: الكويت شريك استراتيجي مهم لفرنسا

أول النهار

أكدت السفيرة الفرنسية لدى البلاد آن كلير ليجيندر عمق العلاقات التاريخية بين البلدين في جميع المجالات السياسية والأمنية والتجارية والثقافية والصحية، لافتة إلى ان الكويت شريك استراتيجي مهم لفرنسا.

واوضحت ليجيندر في مؤتمر صحافي عقدته اول مرة منذ اعتمادها سفيراً لبلدها لدى الكويت أن العلاقات بين البلدين التي تدخل عامها الستين هي علاقات راسخة وثابتة، منوهة بأنها تشهد تطورا ملحوظا.

وتحدثت عن التعاون العسكري والامني، مشيرة الى الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وأهمها بداية تسليم فرنسا للكويت لطائرتي كاراكال في نهاية العام الماضي، على ان تستمر في تسليم بقية الصفقة التي تحتاج الى التدريب على استخدامها وصيانتها.

واضافت: كما سلمنا للكويت 300 آلية عسكرية مختلفة لعدد كبير من الوزارات منها الحرس الوطني، موضحة ان بلادها تسعى لتعزيز التعاون العسكري خصوصا في مجال تدريب الطلبة الضباط والبالغ عددهم 200 طالب حيث تسعى الى زيادة هذا العدد، فضلا عن توفير المعدات العسكرية للجيش الكويتي وإقامة التمارين العسكرية بين جيشي البلدين كل عامين.

ولفتت إلى أن الكويت وفرنسا شركاء في محاربة الإرهاب في العراق حيث إنهما عضوان في التحالف الدولي لمحاربة داعش، مشددة على ان بلادها ملتزمة بأمن الكويت من خلال الاتفاقية الامنية الموقعة بينهما ووجود عدد من القوات الفرنسية في الكويت.

زيارات فرنسية

وكشفت عن أن وزير الدفاع الفرنسي سيزور البلاد الأحد المقبل، كما أن هناك زيارة لعدد من المسؤولين الفرنسيين للبلاد في الأشهر القليلة المقبلة لاحياء ذكرى القتلى الفرنسيين المشاركين في حرب تحرير الكويت والبالغ عددهم 10 من أصل 14 الف جندي فرنسي شاركوا في تحرير الكويت .

وعن التعاون في القطاع الصحي، أشارت ليجيندر الى وضع خارطة طريق لتدريب الكوادر الصحية الكويتية لمواجهة جائحة كورونا، خصوصا أن لدينا اتفاقية تعاون في المجال الصحي منذ 2012 ونحن بصدد تطوير هذه الاتفاقية، منوهة الى أن البلدين يتشاركان في رؤية ضرورة حصول الدول الفقيرة على لقاح كوفيد- 19.

وفيما يتعلق بالتعاون الثقافي بين البلدين، قالت ليجيندر أن بلادها تسعى لزيادة عدد الطلبة الكويتيين المبتعثين الى فرنسا، خصوصا في مجال العلوم السياسية والطب والقضاء والدفاع والبحوث العلمية، مشيرة إلى أن بلادها ترغب بتعزيز عدد الباحثين الفرنسيين الى الكويت للتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الأبحاث العلمية.

ونوهت الى أن الكويت هي أول دولة خليجية أدخلت منهج اللغة الفرنسية في التعليم، لافتة الى أننا نعمل بالتعاون مع وزارة التربية لادخال المنهج الفرنسي المدارس الحكومية المتوسطة لتمكين الطلاب الكويتيين من إتقان اللغة الفرنسية.

عضوية الفرانكوفونية

وزادت: ان فرنسا تسعى لان تكون الكويت عضوا فعالا في منظمة الفرانكوفونية، لافتة الى انها طلبت مساعدة من سفراء الدول الفرانكوفونية لدى البلاد لمساعدتها على حصول الكويت على عضوية المنظمة الفرانكوفونية.

كما أشارت الى الدور الذي يقوم به المعهد الثقافي الفرنسي في نشر اللغة الفرنسية، متمنية أن تتم اعادة فتح المؤسسات الثقافية الفرنسية بعد انتهاء ازمة «كورونا» منوهة بأن عدد الطلاب الذين يدرسون اللغة الفرنسية ارتفع خلال ازمة «كورونا».

تبادل تجاري

وبالحديث عن القطاع التجاري والاستثماري، كشفت عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2019، لافتة الى أن سبب ارتفاع التبادل التجاري هو صفقات الأسلحة.

وثمنت اختيار الخطوط الجوية الكويتية لعلامة الإيرباص حيث تم تسليم الكويت 5 طائرات جديدة أخيراً، لافتة الى زيارة وفد استثماري فرنسي للكويت.

وأضافت: ان فرنسا كانت أول دولة أوروبية تستثمر في الكوبت، كما أن هناك 2000 فرنسي يعملون في الكويت، كاشفة عن زيارة لوفد اقتصادي فرنسي للكويت قبل شهر رمضان المقبل.

واوضحت أن الاستثمارات الكويتية في فرنسا تشهد ارتفاعا بسبب قانون تشجيع الاستثمار الذي أقره الرئيس الفرنسي بخفض الضرائب وإعطاء امتيازات للمستثمرين الأجانب.

المقاطعة

وعن آثار مقاطعة المنتجات الفرنسية في الكويت، أشارت الى اعلان رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية بايقاف قرار المقاطعة في أواخر ديسمبر الماضي، منوهة بأنه كان هناك سوء فهم لتصريحات الرئيس الفرنسي الذي أوضح خلال لقاء تلفزيوني أجراه ان فرنسا تحترم الدين الاسلامي الذي يعد ثاني الأديان في فرنسا كما أن المسلمين الفرنسيين يتمتعون بكامل بالحرية الكاملة في ممارسة معتقداتهم .

واوضحت ان فرنسا تحارب التطرّف لذلك كان لدينا تحالف قوي مع عدد كبير من الشركاء من بينهم الكويت، مؤكدة التزام بلادها بمحاربة داعش في العراق.

وبخصوص اعادة فتح مركز التأشيرات الفرنسية، قالت إننا نخضع لقرار الاتحاد الاوروبي في مسألة فتح الحدود وبالرغم من أن اعداد الاصابات في فرنسا مرتفعة الا أنها الأقل مقارنة بالدول المجاورة، مبينة أن السفارة لا تصدر التأشيرات السياحية حاليا الا أنه يمكن تقديم الطلبات للراغبين في السفر الى فرنسا والنظر فيها لحين فتح الحدود.

وحول المصالحة الخليجية والدور الذي لعبته الكويت في حلحلة الأزمات في المنطقة، أشادت ليجيندر بالدور المحوري الذي لعبته الكويت في المصالحة الخليجية والعديد من القضايا الشائكة في المنطقة، مثمنة الدور الذي قام به وزير الخارجية د. احمد الناصر في لمّ الشمل الخليجي من خلال قمة العلا.

وأكدت أن الكويت وفرنسا تتشاركان في نفس الجينات (DNA) حسب تعبيرها حيال قضايا المنطقة.

وعن تفاؤلها برؤية الادارة الأميركية الجديدة تجاه ايران والملف النووي، اشارت الى تصريحات الرئيس المنتخب جو بايدن بحل هذا الملف سلميا، مؤكدة على ضرورة إظهار نوايا ايران واستعدادها للالتزام ببنود الاتفاق النووي كوّن ايران قد أعلنت أخيراً عن رفع نسبة التخصيب لديها بما يتعارض مع بنود الاتفاقية النووية معها وذلك حفاظا على استقرار المنطقة.

