«هواوي» تتعاون مع الكويت لدعم تقنية المعلومات التكنولوجية في القطاع العام

أول النهار

أعلنت شركة هواوي الرائدة عالمياً في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية عن تعاونها مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت وذلك بهدف تعزيز مشاريع التحول الرقمي في البلاد من خلال توفير التدريب لمواهب تقنية المعلومات في القطاع العام. وقال ليام زاو، رئيس شركة هواوي في شمال الخليج: «لا يقل الاستثمار في تنمية المواهب أهمية عن إنشاء البنية التحتية الرقمي اللازمة لإنجاز التحول الرقمي. ومن أجل بناء مجتمع ذكي نحن بحاجة إلى تنمية القدرات الرقمية وتدريب المواهب وتوفير المعرفة ليس لفهم كيفية استخدام التقنيات الحديثة فحسب، بل لنشرها بما يحقق الفائدة لجميع أفراد المجتمع. وتلتزم هواوي بتعزيز النظام الإيكولوجي لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات ويسعدنا أن نتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على رعاية المواهب التقنية في القطاع العام في الكويت».

من جانبها قالت هيا الودعاني، مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات: «برز دور التقنيات الحديثة في الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان استقراره في ظل الأحداث التي شهدها العام الحالي. ويعتبر إنجاز التحول الرقمي واحداً من الأهداف الأساسية للكويت نظراً لدوره الذي لا يقتصر على بناء مجتمع ذكي يعتمد على التكنولوجيا فحسب، بل لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة في جميع أنحاء البلاد. ونظراً لخبرة هواوي الكبيرة باعتبارها شركة رائدة على المستوى العالمي في تطوير التقنيات الحديثة وتزويد تقنية المعلومات والاتصالات، فقد قررنا أن نتعاون مع هواوي لتنفيذ هذه المبادرة».

