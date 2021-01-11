كل الاحتمالات واردة

الأولى

علق مصدر وزاري على الموقف الحكومي بشأن كيفية التعامل مع الاستجواب المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وعما اذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارا بتقديم استقالتها بالقول: اصبحت جميع الاحتمالات واردة ومفتوحة.

هذا وما زالت حالة من الضبابية الشديدة تخيم على الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد وعلى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة في ظل استمرار عدم حضور الحكومة اجتماعات اللجان البرلمانية وآخرها اجتماع اللجنة التشريعية امس، فيما واصل النواب المعارضون تصعيدهم اذ طالب النائب شعيب المويزري بتعيين رئيس وزراء جديد.

وكشف المويزري في تصريح له امس ان النواب حصلوا على وعد حكومي في بداية المجلس باصدار عفو خاص بعد اسبوع من الجلسة الافتتاحية الا ان ذلك لم يتم حتى الآن.

وفي موضوع منفصل اعلن رئيس اللجنة التشريعية خالد عايد ان اللجنة اقرت اقتراحات بقوانين بشأن تكويت الوظائف العامة في جميع الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والملحقة والشركات المملوكة للدولة بحيث لا يتم تعيين الأجنبي بهذه الجهات الا في حالة واحدة فقط متمثلة بالاعلان عن الوظيفة وعدم تقدم كويتيين لها.

واضاف ان اللجنة اقرت 7 مقترحات بتعديل قانون الرعاية السكنية احدها يقضي باعفاء ورثة المستفيد من اقساط قرض الرعاية السكنية في حال وفاة المقترض وعدم امتلاكه اي عقار اخر، وتوفير قسيمة حكومية لمن باع بيته وسدد اجمالي قرضه الاسكاني، ومنح قرض اضافي للتوسعة والترميم لمن لا تزيد مساحة مسكنه من الرعاية السكنية على 400 متر، واقتراح بتمديد فترة البناء بعد الحصول على امر البناء من 3 الى 6 سنوات.

وتابع ان اللجنة اقرت ايضا اقتراحين بقانونين لانشاء مدينة طبية متكاملة تغني عن العلاج بالخارج، وقانون اخر بانشاء الهيئة العامة للطاقة البديلة اسوة بالدول المتقدمة.

من جانب آخر قدم النائب بدر الحميدي اقتراحا برغبة يقضي باصدار قرار من مجلس الوزراء بألا يجاوز الحد الأقصى للمقابل الشهري للمستشارين والخبراء وذوي الخبرة ممن يجري تعيينهم لرئاسة او عضوية مجالس ادارات الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس واللجان المتخصصة ومجالس ادارات الشركات التي تشترك الحكومة في رأسمالها خمسة آلاف دينار لرئيس الجهة، وعلى الا تتجاوز المكافأة السنوية لأي منهم ما يعادل راتب ثلاثة اشهر وعلى ألا تتجاوز رواتب العاملين بالجهة مثيلاتها في الوزارات والمؤسسات العامة في الدولة.

من جهة اخرى قدم النائب عبدالكريم الكندري تعديلا على قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب يجرم تحويل او استلام مبالغ مالية نظير الاستثمار عن طريق الملاذات الضريبية الدولية من دون افصاح عنها او تقديم معلومات غير صحيحة لدى البنك الذي اجرى العملية بالكويت.