سوق في كل محافظة لبيع منتجات «التموين» بالجملة

الأولى

شكل وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، لجنة لوضع تصور عام لإنشاء سوق جملة لمنتجات الكويتية للتموين وغيرها، لأصحاب الدخل المحدود. (طالع ص 11)

واشارت مصادر مطلعة لـالنهار إلى أن هذا التصور يهدف الى تعزيز استقرار الأسعار وتوفير سلع جديدة للمواطنين، وطرح المنتجات باسعار مناسبة من خلال البيع بالجملة للمنتجات والمواد الأساسية والمتمثلة في الأرز- العدس- حليب البودرة- الزيت الدجاج المعجون- مفروم لحم البقر المجمد ومفروم لحم الغنم المجمد- حليب طازج (طويل الأمد) الشاي وغيرها.

وتابعت المصادر ان التصور المبدئي يقوم على اقامة سوق في كل محافظة، لبيع المنتجات للمواطنين بالجملة وبسعر مخفض ضمن مواد البطاقة التموينية، لافتة الى أن الهدف من اقامة السوق ايضا زيادة الاختيارات أمام المستفيد وتأمين الأمن الغذائي للبلاد، بالإضافة إلى انه لا يكلف الدولة أي مبالغ دعم إضافية لأنها تباع بسعر مخفض.

وحول كيفية تحديد شريحة أصحاب الدخل المحدود، اوضحت المصادر ان المواطنين هم الفئة المستهدفة من هذا التصور وان هناك مقترحين في هذا الامر وهما:

1- ان يكون الباب مفتوحاً للشراء بنظام الجملة امام جميع المواطنين، دون دعم كبير، على أساس تحقيق الربح من بيع الكميات.

2- ان يتم عمل شرائح للدخل ومن خلالها تحديد من له الاولوية.

وقالت المصادر ان المقترح الأول هو الأقرب للتنفيذ، وذلك لسرعة وسهولة تنفيذه.