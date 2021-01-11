الحكومة تبحث تخفيف رسوم الشركات

الأولى

كشفت مصادر موثوقة عن دراسات حكومية لتخفيف رسوم الانشطة والخدمات على الشركات المحلية والأجنبية، في اطار دفع عمليات التحفيز البطيئة للأمام، ومساعدة القطاع الخاص على النهوض، خاصة ان عملية رصد أولية اظهرت ان مئات الشركات الصغيرة تقترب من حافة الافلاس.(طالع ص9) يأتي هذا فيما دعت اوساط اقتصادية الحكومة بضرورة الاسراع في تطبيق برامج تحفيزية للقطاع الخاص، للتخفيف من تداعيات ازمة كورونا والتي كبدت الشركات خسائر فادحة.

وأوضحت المصادر لـالنهار ان حزمة التحفيز الحالية بطيئة، وغير قادرة على نجدة القطاع الخاص من تداعيات الأزمة التي يواجهها.

ولفتت الى ان من شأن الاعفاء من الرسوم على املاك الدولة العقارية، وكذلك رسوم الخدمات المرتبطة بالابتكار وأنشطة الأعمال والاستثمار وأنشطة التجارة والاستيراد والتصدير والوكالات التجارية والعلامات التجارية والمنشأ ومدققي الحسابات، وغيرها من الرسوم، التخفيف عن كاهل القطاع الخاص في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأكدت المصادر ان تلك الخطوة من شأنها دعم بيئة الأعمال في مواجهة الجائحة، مشيرة الى ان تلك المطالبات ليست بدعة وانما قامت بها دول مجاورة للخروج من تداعيات الأزمة وتحقيق معدلات اسرع في التعافي.