loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«التربية»: استكمال الدراسة «أونلاين»


أعلنت وزارة التربية امس انه لن تكون هناك اي امتحانات ورقية او الكترونية للفصل الأول من العام الدراسي الحالي (2020-2021).
وقال وكيل الوزارة بالانابة فيصل المقصيد في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع مسؤولي الوزارة انه سيتم استكمال الدراسة لجميع المراحل والمناطق التعليمية وفق المواعيد المحددة بالقرار الوزاري لنظام التعليم عن بعد (الاونلاين) المعمول به في الوقت الحالي بكل المدارس. وجدد التأكيد على حرص الوزارة على سلامة وصحة ومستقبل المتعلمين واتخاذ القرارات التي تصب في صالح الطالب والعملية التعليمية برمتها متمنيا التوفيق والسداد للجميع. وذكر انه تم خلال الاجتماع تناول عدة مقترحات خاصة بشأن طريقة تقييم الطلبة وجميعها محل نظر موضحا انه سيتم رفعها الى وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف لاتخاذ القرار النهائي بعد دراستها بشكل كامل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة