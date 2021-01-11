«التربية»: استكمال الدراسة «أونلاين»

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أعلنت وزارة التربية امس انه لن تكون هناك اي امتحانات ورقية او الكترونية للفصل الأول من العام الدراسي الحالي (2020-2021).

وقال وكيل الوزارة بالانابة فيصل المقصيد في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع مسؤولي الوزارة انه سيتم استكمال الدراسة لجميع المراحل والمناطق التعليمية وفق المواعيد المحددة بالقرار الوزاري لنظام التعليم عن بعد (الاونلاين) المعمول به في الوقت الحالي بكل المدارس. وجدد التأكيد على حرص الوزارة على سلامة وصحة ومستقبل المتعلمين واتخاذ القرارات التي تصب في صالح الطالب والعملية التعليمية برمتها متمنيا التوفيق والسداد للجميع. وذكر انه تم خلال الاجتماع تناول عدة مقترحات خاصة بشأن طريقة تقييم الطلبة وجميعها محل نظر موضحا انه سيتم رفعها الى وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف لاتخاذ القرار النهائي بعد دراستها بشكل كامل.

