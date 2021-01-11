جانب آخر لضعف الاقتصاد في الكويت

الأولى

نظرياً، مؤشرات «الاقتصاد الكلي» للكويت ممتازة. فنمو الناتج الإجمالي المحلي منتظم منذ سنين، وتضخم الأسعار متواضع، ونسبة البطالة لا تذكر، وميزان المدفوعات إيجابي، والدين العام صغير نسبياً، وسعر صرف الدينار شبه ثابت، ومؤشرات العدالة الاجتماعية وعدم التفرقة جيدة. فهذه وصفة لنومة هادئة هنيئة، ولكن فوجئنا بكابوس العجز ثم شح السيولة.

فقد اكتشفنا متأخراً مصداقية التحذير من الاقتصاد المبني على مورد أوحد، واتضح أن وقود النمو كان إيرادات النفط الضخمة، وصغر حجم البطالة سببه توظيف الدولة لجميع المواطنين تقريباً، وإيجابية ميزان المدفوعات، وصغر حجم الدين العام، وثبات سعر صرف الدينار، ورفع نسبة المساواة في المجتمع، كلها ناتجة عن ضخامة فوائض النفط بالرغم من استهلاكنا المفرط والهدر المحزن بأنواعه. فلحظة ما تقلصت عوائد النفط، انقلبت المؤشرات إلى السالب، أو يتوقع لها ذلك.

وهناك شبه إجماع على أن الأسباب الرئيسة لهذه النكسة هي ضعف الإدارة المالية وضبابية الرؤى والخطط الاقتصادية.

وما الظواهر السلبية، بما فيها الفساد والبيروقراطية وعدم الكفاءة في التعيينات إلخ، إلا نتيجة حتمية لذلك. ولكن يمكن إضافة سببين ثانويين كان بالإمكان معالجتهما مبكراً لو كانت الرؤية الاقتصادية واضحة والإرادة متوفرة. أولهما دور القطاع الخاص وثانيهما الوظيفة الحكومية.

فأولاً، قد صرفت الدولة ثروةً ضخمة على بناء البنية التحتية الممتازة «بالرغم من ظاهرة حصى الطرق»، وهيأت «وهي مستمرة في تطوير» شبكة مؤسسية كاملة من قوانين، وقضاء، وأمن، وخدمات، بهدف إطلاق العنان لإبداع القطاع الخاص ومبادرته لتأسيس أعمال جديدة تخدم الاقتصاد وتنوع موارده وتدر عملات صعبة. إلا أن العائد من خدمة المشاريع الحكومية المباشرة وغير المباشرة، أسهل وأقل مخاطرة، فجنح لها غالب القطاع، فبقي البيض في سلة واحدة، سقطت مع أول سقوط لأسعار النفط. «وبغالب القطاع الخاص نقصد قيمة الأعمال وليس عدد الشركات».

وثانياً، قد بذلت الدولة المليارات على تعليم وتطبيب وتهيئة الأجيال لمواجهة معركة الحياة للعمل المنتج ولكسب رزقها بسواعدهم، ثم شجعتهم على الانخراط في الوظائف الحكومية! ربما لم تقم بالدعاية والترويج المباشر لذلك، ولكنها استوعبت كل المتقدمين بلا تردد ولم ترغم القطاع الخاص على توظيفهم، بالرغم من وجود أساليب كثيرة لذلك. فأصبح القطاع العام المحطة الأولى لكل طالب وظيفة، بدلا من أن يكون الملاذ الأخير، فتضخمت المصاريف وأصبح الباب الأول هو البند الرئيس لعجز الميزانية، ناهيك عن ضعف جودة الأداء. وبنفس الوقت، لا نلوم المواطن على تفضيله العمل الحكومي، فهو أسهل وأربح وديمومته أكيدة وبلا مخاطر، بغض النظر عن الإنتاجية. كما لا يجوز إلقاء اللوم على جودة ومخرجات التعليم لأن معظم الأعمال لا تتطلب دكتوراه في الفيزياء أو الهندسة، فالمهارات التجارية والإدارية والتشغيلية تكتسب بالخبرة، وعند اللزوم بالتدريب المهني. وباستعراض تاريخنا، ربما أسوأ قرار اتخذ كان اغلاق الكلية الصناعية التي تخصصت في خمسينيات القرن الماضي في التأهيل المهني بمرحلة الثانوي. فقد ألغيناها بينما العالم المتقدم مستمر في الاعتماد على مخرجاتها.

والخلاصة هنا هي أن الوضع يبدو سيئا ولكنه ما زال على قيد الحياة (يلبط) ويمكن تداركه ومداواته. ولكن ليس من خلال معالجات طارئة أو ارتجالية متضاربة، وإنما من خلال رزمة من الحلول المتكاملة، تبدأ بإعادة تحديد أهدافنا الاقتصادية بشكل واقعي، ثم ترجمتها إلى خطط واضحة وملزمة، مع العلم بأنها ستستغرق وقتا طويلاً قبل قطف ثمارها. فاستعدوا لسبع عجاف.

