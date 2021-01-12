loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أمير كرارة أعلن تعافيه من فيروس «كورونا»


أعلن الفنان المصري أمير كرارة تعافيه من فيروس «كورونا» المستجد، والذي كان قد أصيب به أخيراً. أمير كرارة كتب، على حسابه الخاص على موقع «انستغرام»: «الحمد لله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا.. المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض».
وكان أمير كرارة قد اعلن منذ ما يقرب من أسبوعين عن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستغرام»: «عملت مسحة تاني أنهاردة وطلع عندي كورونا، ياريت الي اتعامل معايا يخلي باله وأدعولي بالشفا».
يذكر أن أمير كرارة ينشغل حاليا بتصوير مسلسله الجديد «نسل الأغراب»، والذي يشارك في بطولته الى جوار الفنان أحمد السقا، وهو من اخراج محمد سامي، ومن المقر عرضه في شهر رمضان القادم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة