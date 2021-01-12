عبدالمحسن: أتمنى عدم الحكم على «الجاسوسة» قبل مشاهدته

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أعرب الكاتب عبدالمحسن الروضان عن سعادته بردود الافعال بعد عرض مسلسل «بيت بيوت» وهو احد أعماله الدرامية الذي يعرض حالياً وهو من اخراج سلطان خسروه ويشهد المسلسل مشاركة نخبة من النجوم بينهم انتصار الشراح، وعبد المحسن النمر، ومرام البلوشي، ونور، والراحل سليمان الياسين وعن أبرز الخطوط الدرامية للعمل قال ان الموضوعات المطروحة لم يتم التطرق لها من قبل.

وقد صرح لـ«النهار» قائلا: رغم ظروف جائحة كورونا والتي ا?لقت بثقلها على مواقع التصوير وتسببت بالكثير من الضغوطات على فرق العمل والغاء وتا?جيل العديد من الا?عمال الفنية ا?و زيادة التحدي على مواقع تصوير ا?خرى كان لمسلسل «بيت بيوت» تحدٍ كبير في كيفية التعامل مع مشاهد الفنان عبدالمحسن النمر والذي لم تسمح له ظروف ا?غلاق المطارات بالعودة الى الكويت لتصوير ما تبقى من مشاهده وهنا كان القرار بتصوير المشاهد الخاصة به في المملكة العربية السعودية ودمجها مع مشاهد كل من الفنانات هبة الدري ونور ونور العبدالله اللاتي قمن بتصوير مشاهدهن في استوديو ماجيك لنس ليا?تي الحل بالكروما في مواجهة ا?زمة الكورونا.

وأما عن مسلسل «الجاسوسة» الذي أثار جدلا كبيرا قبل عرضه والذي أشيع أنه يتناول شخصية فنية معروفة فقد قال عنه: هو عمل محدود من ست حلقات والتكتم عن الاطار العام للأحداث فهو بحسب الاتفاق مع الشركة المنتجة واتمنى عدم الحكم على العمل قبل مشاهدته كما انني تجردت من كل اعتبار أثناء كتابة المسلسل، مكتفيا برأيي الشخصي ككاتب فقط.

واضاف ايضا: العمل مبني على قصة حقيقية ومازلنا في دائرة الترشيحات لاختيار ابطاله وايضا في مسألة اختيار المخرج ونحن بصدد معاينة بعض مواقع التصوير ولكن الموعد المتوقع للبدء مازال قيد الدراسة علما ان العمل سيتم تصويره خارج الكويت.

