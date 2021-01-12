«لابا» في 2020.. إنجازات كبيرة في أوقات صعبة

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واصلت أكاديمية الفنون الأدائية «لابا» التابعة لمؤسسة «لوياك» مسيرة الانجاز، وقبلت التحدي في الأوقات الصعبة، آخذة على عاتقها مساندة الأطفال والشباب نفسيا واجتماعيا في ظل الجائحة التي ضربت البشرية.

ولجأت «لابا» في معظم الأنشطة الى استثمار امكانيات وسائل التواصل الاجتماعي، واعتماد سياسة التعليم عن بعد، والعلاج بالفن، واستثمار أوقات الفراغ لدى صغار السن على نحو ايجابي. وقالت فارعة السقاف رئيس مجلس ادارة لابا مُعلقة على حصاد العام المنصرم: مضت سنة 2020 السنة الأصعب في تاريخ البشرية المعاصر بتحدياتها وفرصها استطاعت لابا ان تحول تلك التحديات الى فرص للتعلم والتأمل ومد جسور الانسانية لكل مكان وانسان بامكاننا أن نصل اليه فكانت سنة مميزة برغم التحديات سنة حركتها قلوبنا ففاضت بمزيد من الحب والألفة والابتكار. ومن انجازات «لابا» في 2020:

? اطلقت لابا شعار «كلنا للكون» بهدف تعزيز الوعي لدى الأجيال الشابة والمجتمع بأهمية العمل الجماعي والتكافل والاهتمام بالبيئة ووضعت هذا الشعار موضع التنفيذ في جميع برامجها الفنية والتعليمية لهم.

? نجحت لابا في مواجهة تحديات جائحة الـ«كورونا» التي حالت دون الحضور الفعلي لورش الملاذ المسرحي وتحول الورش الى ورش افتراضية وذلك من خلال استضافة اهم المدربين العالميين من اوروبا واميركا ولبنان في المجال منها. ورشة المسرح الوثائقي للفنانة سحر عساف ثم ورشة السينوغرافيا للدكتور خليفة الهاجري تلتها ورشة كتابة نص مسرحي للكاتب ممدوح حمادة ثم رشة فن الكوميديا المسرحي للفنان فابريزيو بلادين.

? من أهم إنجازات شباب «لابا» في 2020 كان تا?هل الفيلم القصير «القايلة» للمخرج عبد الله الحنيان ضمن القائمة القصيرة لجائزة مهرجان السينما الأوروبية، وذلك بالتعاون مع لوياك لبنان.

? ضمن برنامج الملاذ المسرحي تم فتح أبواب التقديم لمنحة دراسة الفنون المسرحية، والتي توفر فرصة تدريب مكثف للشباب، على يد كبار الأكاديميين والفنانين المسرحيين العرب والأجانب.

? اختص برنامج «اكتشف الجوهر» بتدريب الكوادر الاعلامية الشاب على مهارات الحوار الاعلامي على يد كوكبة من ألمع الاعلاميين العرب، اضافة الى التطبيق العملي عبر استضافة شخصيات كويتية وعربية بارزة، شكلت جوهر النهضة في جوانبها المختلفة.

? نقلة مهمة شهدها قسم الموسيقى بانضمام الفنان القدير سلمان العماري لمجلس ادارة «لابا»، لما يمثله من تاريخ ووعي كبير بالتراث الفني الكويتي. وتنوع نشاط قسم الموسيقى ما بين الورش واقامة الحفلات واطلاق الأغاني. ففي مطلع فبراير أطلقت لابا أولى عروض العمل الغنائي الاستعادي «مال أول»، على مسرح عبد الحسين عبد الرضا، بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

? أهم انجازات قسم الرقص في 2020 كان تنظيم تجارب أداء بالتعاون مع مؤسسة يورشيا العالمية، والاتحاد الأوروبي، واقامة ورش في أنواع مختلفة من الرقصات والأداء التعبيري مثل الباليه والهيب هوب والجاز، حيث يحظى الفائزون بمنح في أرقى الأكاديميات العالمية.

? برز دور قسم التشكيل من خلال صفوف فنية للأطفال لصقل مواهبهم وشغل أوقاتهم فراغهم، ولفت أنظارهم الى البيئة المحيطة بهم، واللعب بالحرف اليدوية والرسم بمختلف الأدوات المتوافرة في كل منزل!

كما كان لقسم التشكيل دور مهم في دعم حملة «انهضي يا بيروت» التي أطلقتها مؤسسة «لوياك» عقب انفجار مرفأ بيروت.

? عبر حساب لابا على تطبيق «انستغرام» قدمت فارعة السقاف برنامج الصدى واعتمد على لقاءات حوارية مميزة مع شخصيات عربية مؤثرة في مجالات مختلفة، وكان من أبرز ضيوفها الفنان سلمان العماري.

? بدأت لابا المرحلة الأولى من نادي المواهب للأطفال والمراهقين الممتدة لخمس أسابيع في منتصف يناير الماضي، حيث حضر المنتسبون صفوفا في الموسيقى، والدراما، والفن التشكيلي، والفنون الأدائية، والتصوير الاحترافي، بهدف تعزيز ثقتهم بأنفسهم واكتشاف وتطوير مواهبهم.

? أطلقت لابا بالتعاون مع لوياك في شهر مايو 2020 مشروع قافلة الفن الموجه لأطفال الأسر المتعففة والذي يقدمه مدربو لابا وعدد من المتطوعين، وتضمن الأنشطة الفنية والرياضية والقراءة التفاعلية عبر برنامج الزوم، وشمل 13 أسرة.

? أقامت «لابا» على مرحلتين، مخيمها الصيفي السنوي للأطفال والمراهقين والعائلات «أونلاين» تحت شعار «كلنا للكون،» والذي سعى الى توفير أجواء تفاعلية ممتعة وهادفة للمشاركين عبر مزيج متنوع من الفنون مثل: الموسيقى والدراما والفنون الأدائية، وكذلك تسليط الضوء على الجانب الايجابي لظاهرة «كورونا» على البيئة والأحياء الأخرى.

