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الإعلامي حسين ملا علي في ذمة الله


خسر الاعلام الكويتي أحد رواده الاعلامي حسين ملا بعد مسيرة حافلة من العطاءات بدأها في اذاعة الكويت منذ 1959 وحتى قبل دخوله الى المستشفى الأميري بعد دخوله العناية المركزة بسبب المضاعفات التي حدثت له بعد اجرائه لعملية جراحية دقيقة في أحد المستشفيات الخاصة. ومن البرامج التي قدمها الراحل حسين ملا علي والتي كانت ترتبط باسمه برنامج «مساء الخير ياكويت» عبر اثير اذاعة البرنامح العام وبرنامج «على الخط» عبر اثير اذاعة البرنامج الثاني والعديد من البرامج مثل «جولة في الدولة» و«معكم في كل مكان» و«احترس» و«ركن الشرطة» وغيرها.


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