في نعيه للأديب الأنصاري العبدالجليل: فقدنا أديباً وباحثاً وثق تاريخ الكويت

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نعى أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل المغفور له باذن الله تعالى عضو رابطة الأدباء الكويتيين الأديب والباحث والمؤرخ خالد سالم محمد الانصاري أحد رواد الأدب والتأريخ في الكويت. وقال العبدالجليل ان للمغفور له بصمات واضحة في خريطة الأدب الكويتي، وهو من الباحثين المعدودين في توثيق التاريخ واللهجات وما يعتريها من تغيير وتبدل بسبب تأثيراتها المتبادلة. كما ساهم بكل اقتدار وريادة في توثيق تاريخ جزيرة فيلكا وسكانها وحياتها المدنية وله في ذلك كتب وبحوث عديدة، كما ساهم في اغناء مجلة (البيان) لسان حال رابطة الأدباء وكذلك الصحف والمجلات الكويتية الأخرى بمقالات غنية ساهمت في تطوير الحراك الثقافي الكويتي والخليجي. وأضاف العبدالجليل ان المغفور له حظي باهتمام الحركة الأدبية والتوثيقية في دولة الكويت حيث كُلف من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمراجعة وتقييم كتاب (جزيرة فيلكا دراسة اقليمية)، كما كُلف أيضاً باعداد خريطة تاريخية لجزيرة فيلكا من قبل مركز البحوث والدراسات الكويتية، اضافة الى انتاجه الوافر من الكتب والدراسات الأدبية والتوثيقية المختلفة. وتقدم العبدالجليل بخالص التعازي والمواساة الى أسرة الفقيد والأسرة الثقافية، مؤكدا أنها فقدت أديباً مميزا وباحثاً رائداً، داعيا المولى تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.