أجمل معاطف الفرو لشتاء

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برع المصممون في تقديم تشكيلة من المعاطف الفرو بتصميمات كفيلة باضفاء الفخامة على اطلالتك الشتوية على مدار اليوم، ألقي نظرة على أحدث موديلات شتاء 2021 واكتشفي أفكاراً رائعة لتنسيقها بكل أناقة.

معاطف فرو ماكسي نجمة شتاء 2021: استحوذت المعاطف الفرو الماكسي التي يصل طولها للكاحل على اهتمام المصممين، تألقت عارضة آنا سوي Anna Sui بمعطف أسود مزين بتطريز على الكتفين يزيد من عرضهما كما يساعد لونه وقصته المستقيمة في اطالة القامة.

خطفت عارضة دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana الأنظار بمعطف بيج Oversized مميز بياقته العريضة والأكمام الواسعة على شكل الجرس، تصميم فخم ولكن تجنبيه في حال كنتِ قصيرة أو ممتلئة القامة.

معاطف فرو ملونة لاطلالة مشرقة: تنافس المعاطف الفرو الملونة بقوة هذا الموسم، قدمت ماركة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta موديل طويل باللون الأصفر الفاتح مزين بدءا من الركبتين بقصاصات من نفس الخامة.

المعطف الأزرق التركوازي من توقيع MSGM كان من أبرز القطع التي لفتتنا في مجموعات شتاء 2021 نظرا للون الحيوي الكفيل باضفاء الاشراق على اطلالتنا الشتوية وطوله المتوسط الذي يجعل منه قطعة مثالية تناسب طلعات النهار.

معاطف فرو باللون الجملي لاطلالة كلاسيكية: تعتبر المعاطف الفرو باللون الجملي من الخيارات الرائعة لسهولة تنسيقها مع مختلف الألوان والاطلالات الصباحية والمسائية، تألقت عارضة ايزابيل مارانت Isabel Marant بمعطف مستقيم القصة مميز بأكتافه البارزة ومزين بحزام عريض، فيما أطلت عارضة مايكل كورس Michael Kors بمعطف مغطى بالفراء الوثير ننصحك بالتأنق به في السهرات والمناسبات.

معاطف فرو بطبعات الحيوانات للسهرة: اخطفي الأنظار بالمعطف الفرو المطبع بنقوشات الحيوانات وجربي تنسيقه مع الفساتين السوداء أو الحمراء أو الخضراء الداكنة لتحصلي على اطلالة مفعمة بالثراء والأنوثة، المعطف القصير من مجموعة سيلين Celine نرشحه للقصيرات، أما المعطف البيج المطبع حول الأكتاف من توقيع Coach يناسب نحيلات الجسم.

