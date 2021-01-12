«الكونغرس» يمهل بنس 24 ساعة لعزل ترامب

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، لأول مرة أن مجلس النواب سيتحرك لعزل الرئيس دونالد ترامب إذا لم يقم مايك بنس نائب الرئيس باللجوء إلى «التعديل 25» لعزله. وقالت بيلوسي بأن مجلس النواب سيحاول تمرير مشروع قرار يدعو بنس وحكومة ترامب للجوء إلى «التعديل 25» لإزاحة ترامب من منصبه كريس لأميركا، حيث سيدعو مشروع القرار للاستجابة خلال 24 ساعة، وإذا لم يستجب، سيتحرك مجلس النواب نحو عزل الرئيس.

وقالت بيلوسي في رسالة إلى الديمقراطيين «لحماية دستورنا وديمقراطيتنا سنتحرك بصورة عاجلة، لأن هذا الرئيس يعتبر تهديدا لكليهما (الدستور والديمقراطية)، ومع مرور الأيام مخاوف الاعتداء على ديمقراطيتنا من قبل هذا الرئيس تزداد وعليه يتوجب التحرك بسرعة». وقالت بيلوسي في مقابلة على برنامج «60 دقيقة» على قناة «CBS» إن هناك «تأييدا قويا في الكونغرس صوب عزل الرئيس للمرة الثانية».

وكشف مصدر بالحزب الجمهوري، لشبكة «CNN» في وقت سابق إن بعض أعضاء حكومة ترامب أجروا مناقشات أولية حول استخدام التعديل الخامس والعشرين لإزاحة ترامب من منصبه، وهو التعديل الذي يظهر كملاذ أخير لإزاحة رئيس مارق أو عاجز.

في المقابل أفاد تقرير صحافي بأن ترامب يرفض أي مسؤولية عن اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس، وينوي استئناف بعض المهام الرسمية. فقد نقلت قناة «سي بي إس نيوز» عن مصادر في الإدارة الأميركية قولها إن ترامب لا ينوي الاستقالة، ولا يشعر بأي ضغط يحمله على ذلك. وأضافت أن الرئيس الذي تنتهي ولايته في الـ20 من الشهر الجاري سيقوم ببعض المهام، ومنها زيارة الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك. وذكرت القناة أن مسؤولي البيت الأبيض يدركون أن خصوم الولايات المتحدة في الخارج يستغلون العنف الذي تشهده البلاد في دعايتهم، وأن فريق الأمن القومي يراقب التهديدات المحتملة.

وكرست أحداث «الكابيتول» القطيعة بين ترامب ونائبه الوفي مايك بنس الذي يستعد لحضور حفل تنصيب الديموقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة وتسهيل انتقال السلطة بين الإدارتين. وعلى عكس الرئيس الجمهوري الذي أعلن في تغريدة على تويتر أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن في 20 يناير، أعلن بنس مشاركته.

لم يتحدث ترامب وبنس منذ اقتحام مؤيدي الرئيس مبنى الكابيتول ما ادى الى سقوط قتلى وأثار صدمة في أميركا وذهولا في العالم. قال النائب الجمهوري آدم كينزينجر في حديث الى شبكة «ايه بي سي» إن «أحد أقرب الأوفياء لترامب بات الآن العدو الأول في عالم» الرئيس.

