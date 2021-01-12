المدَّعون الفيدراليون يعدّون «لائحة اتهام قضائية» ضد الرئيس

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نيويورك – الوكالات: نقل موقع وكالة «بلومبيرغ» الأميركية عن مصادر وصفها بـ «المطلعة» أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب المحظور من مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تخلى عنه مسؤولون وموظفون بالبيت الأبيض بعد أحداث الكونغرس يخطط برفقة عدد متضائل من المستشارين لأسبوع أخير «مليء بالتحدي» في منصب الرئاسة.

وذكرت المصادر أن ترامب واثق أيضا من أن نائبه مايك بنس وأعضاء حكومته لن يحاولوا عزله بموجب الفصل 25 من الدستور الأميركي وأن هذه السلطة يرفض بنس محاولة استخدامها لطرده من منصبه. كما يعتقد الرئيس ترامب وبعض من حلفائه وفق المصادر ذاتها أن الديموقراطيين يبالغون في مسعاهم لمحاولة محاكمته مرة أخرى؛ بسبب أعمال الشغب التي اندلعت الأربعاء الماضي بمبنى الكابيتول مؤكدين أن إدانة الرئيس من مجلس الشيوخ أمر غير محتمل في كل الأحوال.

ووصف أحد المستشارين سعي الديموقراطيين لمحاكمة الرئيس بأنه «هدية سياسية» لترامب، كما ذكر مصدر آخر أن مايك بنس لم يأت قط على ذكر تفعيل الفصل 25 من الدستور سوى عندما أشار في حديث خاص إلى أن هذا الأمر لا يبدو خيارا ممكنا.

لكن ثقة ترامب الظاهرة تخفي بالكاد مأزقه السياسي والقانوني حيث لا يستبعد المدعون الفيدراليون توجيه لائحة اتهام إلى ترامب لدورهم في التحريض على الهجوم على مبنى الكابيتول، متعهدين بأن التحقيقات الجارية حاليا لن يتم التدخل فيها أو استهدافها سياسيا

وتؤكد المصادر أن ترامب سيحاول ما أمكن استغلال ما تبقى له من الوقت في البيت الأبيض لتسليط الضوء على ما يعتقد أنها «أكبر إنجازاته» بما في ذلك الجدار الذي شيدته إدارته على جزء من الحدود الأميركية مع المكسيك، حيث من المتوقع أن يقوم بزيارة إلى مدينة ألامو الحدودية بولاية تكساس وفق ما أكده متحدث باسم البيت الأبيض. كما يستعد ترامب لإصدار دفعة جديدة من قرارات العفو الرئاسي، وسيحاول للمرة الأخيرة الدفع بجهود إدارته من أجل «إخضاع» شركات التكنولوجيا الكبرى رغم أنه ليس واضحا ما ينوي فعله بالضبط. ويؤكد الموقع أن هدف ترامب من تحركاته هذه في أيامه الأخيرة بالرئاسة هو محاولة إعادة الاعتبار لإرثه السياسي بعد أن أقدم مناصروه على اقتحام مبنى الكابيتول؛ مما تسبب بمقتل 5 أشخاص من بينهم ضابط شرطة.

