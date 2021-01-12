واشنطن ستصنّف الحوثيين «تنظيماً إرهابياً»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: اعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن وزارته ستخطر الكونغرس بأنها ستشرع في تصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية أجنبية.

وقال في بيان صدر في وقت متأخر من ليل الأحد الاثنين إنه سيعمل أيضا على إدراج 3 من قادة الجماعة، وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.

وذكر بومبيو أن تصنيف جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) يهدف إلى «محاسبتهم على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود، التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري، واستمرارهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وحرمان اليمنيين من إيجاد حل سلمي للصراع في البلاد».

وأقر الوزير الأميركي بأن هذه الخطوة ستؤثر على الوضع الإنساني في اليمن، وقال إن هناك خطة لتنفيذ إجراءات لتقليل تأثير هذا التصنيف على بعض النشاط الإنساني والواردات. ويخشى دبلوماسيون وجماعات إغاثة أن يؤدي هذا القرار الذي يأتي قبل 10 أيام فقط من انتهاء ولاية الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى تعقيد جهود مكافحة أكبر أزمة إنسانية في العالم. كما يرى المراقبون أيضا أن هذا القرار قد يهدد بعرقلة محادثات السلام، التي تقودها الأمم المتحدة، بينما تستعد إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي السلطة. وحذرت المنظمات أن هذا القرار قد يشلّ عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلد الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة. وأوضحت المنظمات أن هذه الخطوة الأميركية قد تعيق التواصل مع المسؤولين الحوثيين واستخدام المنظومة المصرفية ودفع الأموال للعاملين في المجال الصحي وشراء الأغذية والوقود وحتى القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت.

وتمتلك وزارة الخزانة الأميركية سلطة تحديد استثناءات من خلال إصدار تراخيص خاصة للمنظمات الإنسانية لشحن المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى البلدان التي تخضع لعقوبات مشددة، كما فعلت مع إيران وفنزويلا.

من جهتها رحبت وزارة الخارجية اليمنية بإعلان واشنطن بشأن جماعة الحوثي، وقالت إنه ينسجم ومطالب الحكومة اليمنية. وقالت الوزارة في بيان إن الحوثيين يستحقون تصنيفهم منظمة إرهابية «لا لأعمالهم الإرهابية فحسب بل لإطالتهم أمد الصراع». ورأت الوزارة أنه ينبغي الاستمرار بتكثيف جميع الضغوط على الحوثيين لتهيئة الظروف المواتية لحل سلمي، حسب تعبيرها. وقالت إن دعم إيران الإيديولوجي والمالي والعسكري للجماعة هو ما سمح لها بالانخراط في أعمال إرهابية. في المقابل لقي إعلان بومبيو تنديدا من جانب قيادات حوثية إذ زعم عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، في تغريدة على تويتر إن «الولايات المتحدة هي مصدر الإرهاب»، واصفا سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب وتصرفاتها بـ«الإرهابية». وأكد القيادي الحوثي أن جماعته تحتفظ «بحق الرد أمام أي تصنيف ينطلق من إدارة ترامب أو أي إدارة، ولا يهم الشعب اليمني كونها شريكا فعليا في قتله وتجويعه» على حد تعبيره. وفي طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن جهود الولايات المتحدة لوضع جماعة الحوثي على قائمة الإرهاب تأتي نتيجة «إفلاس إدارة ترامب وفشلها في أيامها الأخيرة، وهي مرفوضة تماما». ورأى خطيب زاده أنه «لا الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى ستكون قادرة على التحرك في هذه المنطقة دون قبول الواقع الموجود فيها… عاجلا أم آجلا الأطراف اليمنية ستجلس على طاولة الحوار وهذه الإجراءات الأميركية ليس لها أي قيمة».

