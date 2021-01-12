العراق: البرلمان يتجه إلى إلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين

عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: كشفت مصادر برلمانية عراقية أن هناك توجها لأكثر نواب اللجنة المالية النيابية لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين. وبحسب وكالة الأنباء العراقية «واع»، فقد أعلنت اللجنة المالية النيابية، تخصيص أكثر من تريليون دينار للمشمولين بقرار 315 في موازنة 2021، فيما كشفت عن توجه لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين. وصرحت محاسن حمدون عضو اللجنة المالية في البرلمان بأن «موازنة 2021 ما زالت قيد الدراسة، حيث تمت قراءة المواد القانونية وتحليلها للوصول الى حدود الارقام» وقالت إن «هناك مبالغ مرصودة تقدر بأكثر من تريليون دينار يمكن أن يتم الاستفادة منها للمشمولين بقرار 315 وهم المتعاقدون والأجور والمحاضرون المجانيون». وعن استقطاعات الرواتب أكدت النائبة أن نوابا كثراً يريدون إلغاء الضريبة من الرواتب وبقاءها فقط على رواتب الرئاسات الثلاث. وبحسب الوكالة فإن مجلس النواب العراقي عقد جلسته لقراءة مشروع قانون الموازنة لعام 2021 قراءة ثانية بعد القراءة الأولى التي قرأت السبت الماضي.