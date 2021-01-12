«كورونا» يهدد بمجاعة عالمية تطال 270 مليون إنسان

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذر الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، من ان جائحة فيروس «كورونا» دفعت 88 مليون شخص في مختلف انحاء العالم الى الفقر، كما يواجه 270 مليونا خطر المجاعة.

وقال غوتيريش، في كلمة القاها بمناسبة الذكرى الـ75 للاجتماع الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة: «نحن الآن نمر بلحظات تشبه تلك التي شهدها العالم عام 1945، لكن الحرب الحالية تجري ضد فيروس مجهري». وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ان الحاجة الى التعاون الدولي لا تزال ملحة، مشيرا الى ضرورة اتباع «نهج متعدد الجوانب». وتابع «علينا تحويل نظامنا العالمي الى شراكة عالمية».

وفي خضم معاناة عدد كبير من دول العالم من الموجة الثانية من وباء «كورونا» حذر علماء في افريقيا من اقتراب الموجتين «الثالثة والرابعة» حيث تكافح جنوب افريقيا لاحتواء الموجة الثانية من «كوفيد -19» مع ظهور طفرة جديدة على الفيروس جعلته اسهل انتشارا. ويتوقع الخبراء موجة ثالثة من «كورونا» عندما يأتي الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية في مايو ويونيو المقبلين وسط مخاوف من ان اللقاحات الحالية قد تكون اقل فعالية ضد الفيروس المتحور. ورغم ان الخبراء يعتقدون ان الموجة الثانية لم تصل بعد الى ذروتها في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، فانهم يخشون من ان خدمات الرعاية الصحية في المدن الرئيسية قد تكافح للتعامل مع تدفق المرضى.

وفي لندن قال كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية ان الأسابيع القليلة المقبلة لوباء «كوفيد -19» ستكون «الأسوأ» حيث تنتشر السلالة الجديدة من فيروس كورونا بسرعة في جميع انحاء البلاد. وأضاف كبير المستشارين الطبيين امس «ان الحياة الطبيعية ستعود بعد وباء فيروس «كورونا» لكن الأمر بعيد بعض الشيء، وسيعتمد على التزام الأشخاص بقواعد الاغلاق والتوزيع الشامل للقاحات». ولفت كبير المستشارين، كريس ويتي، الى ان المملكة المتحدة حاليا في اسوأ نقطة في الوباء، وأن عدد الموتى بسبب هذا الوباء، البالغ 81431 شخصا «مروع للغاية». وأوضح انه بمجرد طرح اللقاحات «سيتمكن الناس من رفع القيود، ولن يحدث ذلك دفعة واحدة.. آمل ان تعود الحياة هي نفسها تماما كما كانت من قبل.. الا اننا بعيدون جدا عن ذلك في الوقت الحالي». في سياق متصل قال مسؤول بريطاني ان السلطات قلقة من انتشار فيروس كورونا في المتاجر الكبرى، وخاصة بين الأشخاص الذين لا يرتدون اقنعة فيها.

وترددت تحذيرات جديدة مشددة من خطورة انتشار «كوفيد-19» في ارجاء مختلفة من العالم، في حين تجاوز العدد الاجمالي لحالات الاصابة المؤكدة بالفيروس 90 مليونا في دول العالم.

وبدأت كندا تطبيق حظر التجول في مقاطعة كيبيك، سعيا لاحتواء الموجة الثانية من الوباء، وهو اجراء لم يسبق له مثيل على صعيد مقاطعة كندية كاملة منذ تفشي الانفلونزا الاسبانية قبل قرن. وفي روسيا، تجاوز عدد المصابين ثلاثة ملايين و400 الف، توفي منهم اكثر من 61 الفا، بينما تم الاعلان عن رصد اول اصابة بالسلالة الجديدة لفيروس «كورونا». كما تعاني كوريا الجنوبية من موجة جديدة للوباء، حيث اعلنت السلطات الصحية امس تسجيل 451 اصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع اجمالي عدد الحالات الى نحو 70 الفا.

