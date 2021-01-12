إسرائيل ترفض توفير اللقاح للأطباء الفلسطينيين

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القدس المحتلة - الوكالات: رفضت اسرائيل طلباً من منظمة الصحة العالمية لاتاحة لقاحات «كوفيد-19» على الفور للعاملين الطبيين الفلسطينيين لتفادي كارثة صحية، مشيرة الى نقص التطعيمات.وقال وزير الصحة الاسرائيلي يولي ادلشتاين لشبكة «CNN» انه لايعتقد ان اسرائيل عليها التزام او مسؤولية بتزويد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة بلقاح لفيروس «كورونا» لكنه شدد بدلاً من ذلك على التعاون في العلاج لتجنب زيادة حالات الاصابة الجديدة لفيروس «كورونا» في الأراضي الفلسطينية.

وتأتي تعليقات ادلشتاين بعد ان قالت منظمة الصحة العالمية انها اجرت مناقشات غير رسمية مع وزارة الصحة الاسرائيلية فيما يتعلق بامدادات اللقاحات للعاملين الفلسطينيين في مجال الصحة باعتبارها «مجموعة مستهدفة ذات اولوية فورية».

وأضاف ادلشتاين «نحن نتعاون مع الفلسطينيين للتأكد من حصولهم على العلاج المناسب لمرضى فيروس «كورونا» في هذه المرحلة، نحن لا نقدم اللقاحات، لكننا نفهم انه من مصلحة اسرائيل التأكد من اننا لاندخل في وضع يتم فيه تطعيمنا ونخرج من المشاكل، ومن الجانب الفلسطيني هناك زيادة اخرى في الأعداد».

وتقود اسرائيل العالم في حملة التطعيم حيث تلقى ما يقرب من 20% من السكان جرعة واحدة على الأقل من لقاح «فايزر- بيونتك» لكنها تعرضت لانتقادات من جماعات حقوق الانسان التي تقول ان عليها التزامات بموجب القانون الدولي لتوفير اللقاحات للفلسطينيين ايضاً.

وقالت منظمة العفو الدولية «يجب على الحكومة الاسرائيلية التوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية كقوة احتلال والعمل على الفور لضمان توفير لقاحات «كوفيد - 19» بشكل متساوٍ وعادل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها في الضفة الغربية وقطاع غزة». وتشير مجموعات مثل منظمة العفو الدولية الى اتفاقية جنيف الرابعة التي تتحدث، من بين واجبات اخرى لسلطة الاحتلال، عن ضمان «الاجراءات الضرورية لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة».

