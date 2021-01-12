لبنان دخل مرحلة «الخطر الشديد».. وعون يستدعي «مجلس الدفاع»

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، امس من ان لبنان دخل مرحلة «الخطر الشديد» من تفشي فيروس «كورونا» المستجد. وتابع دياب، في تصريحات اوردتها شبكة «ال بي سي» اللبنانية قائلا «كل المؤشرات التي بين ايدينا حول تفشي وباء «كورونا»، تشير بوضوح الى اننا دخلنا في مرحلة الخطر الشديد او بالحد الأدنى، نحن على ابواب هذه المرحلة». وأكمل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية «العالم كله يخوض حربا شرسة مع هذا الوباء، والبعض في لبنان يعتقد ان كورونا كذبة». واستدرك دياب قائلا «واجبنا حماية اللبنانيين من انفسهم، بسبب استهتار قسم كبير منهم» وأتم بقوله «اما ان نستدرك الوضع باقفال تام وصارم وحازم للبلد، او ان نكون امام نموذج لبناني اخطر من النموذج الايطالي».

وتعمل القوى الأمنية وشرطة البلديات في مختلف المناطق اللبنانية، على تطبيق اجراءات الاقفال العام، على ان يعاقب المخالفين بالسجن او الغرامة المالية.

ويعقد المجلس الأعلى للدفاع اللبناني اجتماعا استثنائيا في قصر بعبدا بدعوة من الرئيس ميشال عون لبحث الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في لبنان. وقالت وسائل اعلام لبنانية، ان لجنة متابعة التدابير الوقائية لـ«كورونا» اوصت بالاغلاق التام لمدة سبعة ايام، مصحوبا بفرض حظر تجول على مدار الساعة اضافة الى اغلاق المطار لأسبوع.

وفي موازاة ذلك كشف مستشار رئيس الجمهورية وليد الخوري لوسائل اعلام محلية مطالبتهم باقفال لبنان بشكل تام مع بعض الاستثناءات البسيطة وخصوصا الجسم الطبي وما يرتبط بالاستشفاء، واقفالِ جميعِ المحال التجارية، مع اعطاء مهلة للمواطنين للتبضع.يأتي ذلك وسط عجز المستشفيات عن مواجهة الارتفاع غير المسبوق في اعداد المصابين بوباء «كورونا» التي تجاوزت كل السقوف.

