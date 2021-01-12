البابا: غير متأكد من زيارة العراق في مارس

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روما - الوكالات: أعلن البابا فرنسيس انه غير متأكد مما اذا كان سيمضي قدما في زيارته للعراق في مارس بسبب جائحة فيروس «كورونا». وفي مقابلة مع القناة الخامسة الايطالية القى البابا بظلال من الشك على الزيارة التي ستكون، ان تمت، الأولى لأحد بابوات الفاتيكان للعراق.

وتحدث البابا في جانب من المقابلة عن كيف غيرت الجائحة حياته وكيف اضطر لالغاء زيارات كانت مقررة العام الماضي. وقال فرنسيس «نعم، اضطررت لالغاء زيارات... لأنه لا يمكنني ان اكون السبب في تجمعات الناس، اليس كذلك؟ والآن لا اعرف ما اذا كانت زيارتي للعراق ستتم. الحياة تغيرت».

وكان من المقرر ان يزور البابا خلال جولته بالعراق من الخامس الى الثامن من مارس العاصمة بغداد اضافة الى اور وأربيل والموصل وقرة قوش في سهل نينوى.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قال في تغريدة على تويتر عندما اعلنت الزيارة الشهر الماضي انها «ستكون رسالة بليغة لدعم العراقيين بمختلف اطيافهم وتؤكد وحدة الانسانية في التطلع الى السلام والتسامح ومجابهة التطرف».

