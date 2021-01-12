حرق جثامين ضحايا «كورونا».. أغرب إشاعة في 2020

عربيات ودوليات

نشر مجلس الوزراء المصري، امس، تقريراً عن حصاد مواجهة الاشاعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2020.

وعرض التقرير، بعض الاشاعات غير المنطقية والتي تعد الأغرب على مدار العام الماضي، وفي مقدمتها حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا، وايقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم، وتكليف الأطباء حديثي التخرج بمهام التمريض في نظام التدريب الجديد، وصدور قرار بفرض رسوم على الطلاب عند الدخول للجامعات، وتداول منشور يزعم اقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء اصابتهم بفيروس «كورونا».

ورصد التقرير مجموعة من اخطر الاشاعات التي تم تداولها خلال 2020، والتي تمثلت في انتقال عدوى الفيروسات اثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية، واجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي «كورونا» مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية، وعجز في اجهزة وحدات الرعاية المركزة او مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي، والتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة.

ومن بين اخطر الاشاعات كذلك نشر الحكومة لافتات اعلانية تحمل عبارة «الخطر يقترب» لاثارة الهلع بين المواطنين، واستيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا، واستخدام وزارة الصحة لقاحي «الدرن والحصبة» للوقاية من فيروس كورونا، وانتشار وباء «الالتهاب السحائي» بمختلف المحافظات، وعدم صلاحية جميع طفايات الحريق المستخدمة في مصر.

كما تم الترويج لاشاعات عن تجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم، واجبار الأهالي في الاسكندرية على توقيع اقرارات لابقائهم بالمنازل المُعرضة للسقوط، وتحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي في المدارس، واستبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية، وتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد.

وأخيراً، اشار التقرير الى بعض الاشاعات التي تكررت وتم نفيها اكثر من مرة ومن بينها، فرض ضريبة 150 جنيهاً على تصاريح دفن الموتى، وبيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات اجنبية، وتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة ازمة كورونا، واستخدام شحنات دقيق فاسدة في انتاج الخبز المدعم، وظهور سلالة جديدة من انفلونزا الطيور في مصر.

وشملت الاشاعات المتكررة كذلك، تأجيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة، ووقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء اصدار العملات البلاستيكية، وفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك، وتسريح عدد كبير من موظفي الدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الادارى تمهيداً للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة، وانتشار اسراب من الجراد الأسود بالمناطق الحدودية المصرية.

