رونالدو قياسي

دوليه

حقق يوفنتوس انتصارا مستحقا على ضيفه ساسوولو 3-1 في مباراة عادل فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي لأفضل هداف في التاريخ المسجل باسم التشيكي جوزيف بيكان (759 هدفا)، فيما أهدر انتر نقطتين اضافيتين في سعيه نحو احراز لقب الدوري الايطالي للمرة الاولى منذ عام 2010 بتعادله مع مضيفه روما 2-2 أول من أمس في المرحلة السابعة عشرة.

ودخل يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة السابقة الى رباعي المقدمة بفوزه على ساسوولو 3-1، ليرفع رصيده الى 33 نقطة في المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن ميلان الأول وهو يملك مباراة أقل مقابل 29 نقطة لساسوولو في المركز السابع.

وشهدت المباراة خشونة زائدة من الطرفين ما ادى الى خروج الأميركي ويستون ماكيني (18) والأرجنتيني باولو ديبالا (42) مصابين في الشوط الأول الذي شهد ايضا في دقيقته الاخيرة طرد بيدرو أوبيانغ من غينيا الاستوائية بعد الرجوع الى حكم الفيديو المساعد «في ايه ار» لتعامله بخشونة زائدة مع فيديريكو كييزا ليستبدل الحكم البطاقة الصفراء باخرى حمراء (45).

واستهل يوفنتوس الشوط الثاني بهدف سريع وقعه البرازيلي دانيلو من تسديدة صاروخية بعيدة المدى اثر كرة مرتدة من المدافع جيانماركو فيراري (50).

وأدرك الضيوف التعادل بعد ثماني دقائق فقط، من خطأ دفاعي دخل على اثره الفرنسي غريغوار ديفريل بين قائد الفريق ليوناردو بونوتشي والتركي مرعي ديميريل وسدد في الزاوية البعيدة للحارس البولندي فويتشيتش تشيزني (58). وظل التعادل سيدا للموقف حتى الدقيقة 82 حين اضاف البديل الويلزي آرون رامسي الهدف الثاني ليوفنتوس بعد تمريرة عرضية من المدافع جيانلوكا فرابوتا على باب المرمى.

وأشرك المدرب أندريا بيرلو نجمه الاسباني الفارو موراتا في الدقائق الأخيرة بدلا من رامسي بعد ابتعاده في المباراتين السابقتين بسبب اصابة عضلية. وبينما كان المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة خطف رونالدو هدفا ثالثا بعد مجهود فردي روض خلاله الكرة وتقدم الى داخل منطقة الجزاء وسدد في الزاوية العكسية للحارس أندريا كونسيلي (90+2)، ليعزز رصيده في صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 15 هدفا.

وفشل انتر في تضييق الخناق مجددا على جاره ميلان المتصدر الفائز السبت على تورينو 2-0، حيث بات يتخلف عنه في المركز الثاني بفارق 3 نقاط (40 مقابل 37)، في حين بقي روما ثالثا مع 34 نقطة.

وانتزع نابولي ثلاث نقاط غالية بفوزه المتأخر على مضيفه أودينيزي 2-1. وعجز أودينيزي من جديد عن تحقيق الفوز، فهي المباراة السادسة تواليا التي يفشل فيها بالانتصار اذ تعادل ثلاث مرات وخسر في مثلها. افتتح لورنسو انسيني (15) التسجيل لنابولي من ركلة جزاء وأدرك كيفين لاسانيا التعادل لصاحب الأرض (27)، لكن الفرنسي تيمويه باكايوكو أحرز الفوز من ضربة رأسية في الدقيقة الأخيرة.

وتقدم نابولي للمركز الخامس برصيد 31 نقطة، مقابل 16 نقطة لأودينيزي في المركز الثالث عشر. وحقق لاتسيو فوزا مهما على حساب مضيفه بارما وتغلب عليه بهدفين سجلهما الاسباني لويس البرتو (55) والاكوادوري فيليب كاسيدو (67). كما عمق فيرونا من جراح كروتوني متذيل الترتيب بالفوز عليه 2-1.

وفاز فيورنتينا بصعوبة على ضيفه كالياري بهدف دون رد سجله الصربي دوشان فلاهوفيتش (72)، فيما تصدى الحارس البولندي بارتلومي درغوفسكي لكرة جزاء سددها هداف كالياري البرازيلي جواو بيدرو (37).

