تأهل سيتي وتشلسي وتوتنهام

دوليه

صعدت فرق مانشستر سيتي وتشلسي وتونهام للدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الانكليزي، بعدما تغلبوا على خصومهم برمنغهام سيتي وموركامب ومارين على الترتيب، أول من امس، في الدور الثالث للمسابقة.

وفاز مانشستر سيتي على برمنغهام، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) 3-0، فيما تغلب تشيلسي 4- 0 على موركامب، الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة (ليغ تو).

وحسم مانشستر سيتي الأمور لصالحه منذ الشوط الأول، حيث أحرز برناردو سيلفا الهدفين الأول والثاني لفريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا في الدقيقتين الثامنة و15، فيما أضاف فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 33.

ولم يجد تشلسي صعوبة في الفوز على موركامب 4-0، حيث سجل ماسون ماونت الهدف الأول للفريق اللندني في الدقيقة 18، قبل أن يحرز تيمو فيرنر وكالوم هدسون أودوي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 44 و49 على الترتيب، وتكفل كاي هافيرتز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 86.

وقاد كارلوس فينيسيوس فريقه توتنهام الى فوز الكبير على مستضيفه مارين بخماسية دون رد.

وافتتح فينيسيوس التسجيل عند الدقيقة 24 وعاد اللاعب ذاته ليوقع على الثنائية في الدقيقة 30، بعدها بدقيقتين وسع لوكاس مورا النتيجة الى ثلاثية وعاد فينيسيوس ليكمل الهاتريك مسجلا الرابع لفريقه عند الدقيقة 37، واختتم ألفي ديفاين (16 عاما) خماسية فريقه بعد مرور ساعة من اللعب ليصبح أصغر لاعب يحرز هدفا في تاريخ النادي اللندني.

وفجر كرولي تاون، الذي يحتل المركز السادس بدوري الدرجة الثالثة مفاجأة كبرى، بعدما أطاح بضيفه ليدز يونايتد، الذي ينافس بالدوري الانكليزي الممتاز، عقب فوزه عليه 3-0، ليواصل مغامرته في كأس الاتحاد. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، سجل نيك تسارولا الهدف الأول لمصلحة كرولي تاون في الدقيقة 50، فيما أضاف زميلاه أشلي ناديسان وجوردن تونيكليف، الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 53 و70. وصعد بارنسلي، الذي يلعب في تشامبيون شيب، للدور الرابع في المسابقة، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 -0 على ضيفه ترانمير روفرز، الناشط في (ليغ تو). ولحق بريستول سيتي، المنافس في تشامبيون شيب، بركب المتأهلين للدور الرابع، بفوزه 2-1 على ضيفه بورتسموث، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية (ليغ ون).

