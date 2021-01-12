شتوتغارت استعاد نغمة الفوز

دوليه

استعاد شتوتغارت نغمة الفوز بتغلبه على مضيفه أوغسبورغ 4-1 أول من أمس ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني. وهو الفوز الأول لشتوتغارت في البوندسليغا بعد خساراتين وتعادل، وبه رفع رصيده الى 21 نقطة في المركز العاشر، مقابل 19 لأغوسبورغ الحادي عشر. وتقدم الضيوف من ركلة الجزاء للمهاجم الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس (10)، وضاعف الكونغولي سيلاس فامانغيتوكا النتيجة من هجمة مرتدة (29).

وقلص أوغسبورغ النتيجة مع بداية الشوط الثاني عندما سدد لاعب الوسط ماركو ريختر في الشباك من مسافة قريبة (46). واضاف غونزاليس كاسترو قائد شتوتغارت الهدف الثالث (61) واختتم البديل دانيال ديدافي مسلسل الأهداف قبل ثلاث دقائق من صافرة النهاية.

ولعب صاحب الأرض بعشرة لاعبين بعد طرد ريختر لنيله انذارين في غضون 3 دقائق (73 و76).

ويتصدر بايرن ميونيخ حامل اللقب ترتيب البطولة بـ33 نقطة أمام لايبزيغ (31 نقطة) وكلاهما خسرا في هذه المرحلة الأول أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3، والثاني ضد ضيفه بوروسيا دورتموند 1-3.

