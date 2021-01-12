ليكرز استعاد الصدارة

دوليه

واصل لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب صحوته واستعاد صدارة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزه على مضيفه هيوستن روكتس 120-102 أول من امس.

ويدين ليكرز بفوزه الى نجمه أنطوني ديفيس الذي كان افضل مسجل في صفوفه وفي المباراة برصيد 27 نقطة مع اربع متابعات، متوفقا على هداف الدوري في الاعوام الثلاثة الاخيرة نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن الذي سجل 20 نقطة فقط مع 9 تمريرات حاسمة و6 متابعات. وقاد النجم كواهي لينارد القطب الثاني لمدينة لوس انجليس، كليبرز الى استعادة التوازن عقب الخسارة المخيبة امام غولدن ستايت ووريرز (105-115) .

وفرض النجم كيفن دورانت نفسه نجما في مباراة فريقه بروكلين نتس بتسجيله 36 نقطة مع 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة لكنها لم تكن كافية لقيادته الى الفوز على فريقه السابق ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر حيث خسر 116-129.

وفي باقي المباريات، فاز مينيسوتا تمبروولفز على سان انتونيو سبيرز 96-88، وغولدن ستايت ووريرز على تورونتو رابتورز 106-105، وخسر نيويورك نيكس امام دنفر ناغتس 89-114، وديترويت بيستونز امام يوتا جاز 86-96.

