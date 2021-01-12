فالنسيا غادر منطقة الخطر

دوليه

حقق فالنسيا فوزه الأول في الدوري الاسباني منذ شهرين بالتفوق 1-0 خارج أرضه على ريال بلد الوليد بفضل هدف قبل النهاية من كارلوس سولير ليخرج من منطقة الهبوط أول من أمس. واستحوذ لاعب الوسط سولير، الذي سجل ثلاثة أهداف من ركلات جزاء أمام ريال مدريد في آخر فوز لفالنسيا في الثامن من نوفمبر، على الكرة خارج منطقة الجزاء وسدد كرة قوية داخل الشباك في الدقيقة 76. واعتقد فالنسيا أنه ضاعف النتيجة عن طريق مانو فاييخو، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب وجود تسلل في بناء الهجمة. وأهدر فاييخو فرصة أخرى للتسجيل وعانى فالنسيا من نهاية متوترة، وكاد أن يستقبل هدف التعادل عن طريق سيرجيو غوارديولا مهاجم بلد الوليد عندما سدد ركلة حرة في القائم في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع. وهذا الفوز الأول لفالنسيا في تسع مباريات بالدوري، ليقفز من المركز 17 الى المركز 13 برصيد 19 نقطة. وفاز ليفانتي على ايبار 2-1 وقادش على ديبورتيفو ألافيش 3-1.