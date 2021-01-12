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دوليه

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إصابة ديبالا وماكيني


خسر نادي يوفنتوس الايطالي خدمات مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا ولاعب الوسط الأميركي ويستون ماكيني اللذين خرجا مصابين في المباراة أمام ساسوولو في المرحلة السابعة عشرة من الدوري أول من أمس. وخرج ماكيني بعد 18 دقيقة من بداية المباراة في تورينو، واستُبدل بالويلزي ارون رامسي الذي سجل هدفا في المباراة، فيما غادر ديبالا الملعب قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول بعد تلقي العلاج اثر اصابة في ركبته اليسرى، ودخل بدلا منه السويدي ديان كولوسيفسكي. ويفتقد بطل الدوري أصلا لخدمات لاعبيه البرازيلي أليكس ساندرو والكولومبي خوان كوادرادو والهولندي ماتيس دي ليخت لاصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


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